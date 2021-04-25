 

Глава сената Чехии увидел угрозу в заявлении Земана о взрывах в Врбетице

25.04.2021, 16:50, Новости дня
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Заявления президента Чехии Милоша Земана об отсутствии доказательств причастности РФ к взрывам на военных складах в Врбетице могут поставить под угрозу расследование инцидента, сообщил глава чешского сената Милош Выстрчил.

«Я убежден, что в своем сегодняшнем выступлении президент Земан передал информацию из «живого» (действующего) дела, и тем самым мог поставить под угрозу безопасность Чешской Республики и коренным образом осложнить успешное расследование этого случая», – цитирует Выстрчила РИА «Новости».

Ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что доказательств присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице не было в отчетах контрразведки.

Американское издание The New York Times выступило с утверждением, что на складах в деревне Врбетице в Чехии хранила боеприпасы компания ЕМКО болгарского торговца оружием Эмилияна Гебрева, которая поставляла вооружения на Украину.

Накануне немецкое издание World Economy проанализировало версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб ко взрывам на военных складах в 2014 году в Врбетице и обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву.

До этого член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что дипломатический кризис между Россией и Чехией следует рассматривать с точки зрения заинтересованности в нем США.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем страны Восточной Европы начали вслед за США высылку российских дипломатов, используя для этого абсолютно надуманные поводы.



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