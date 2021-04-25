Диетолог рассказал об опасных последствиях «британской диеты»

Диетолог Ольга Шмелева пояснила о том, какие опасные последствия может вызвать так называемая «британская диета». Так, вместо желанной стройности, человек может набрать лишний вес, а также «заработать» ряд серьезных заболеваний.

Среди разнообразных методик сброса лишних килограммов в последнее время приобрела большую популярность так называемая «британская диета». Ее особенность заключается в доминировании быстрых углеводов в ежедневном рационе. Однако такой способ похудение может спровоцировать ряд серьезных заболеваний. Врач-диетолог Ольга Шмелева пояснила о главных опасностях «британской диеты».

Несмотря на то, что целью такого режима питания является похудение, приверженцы британской системы могут наоборот, набрать вес. Белый хлеб и всяческие джемы содержат слишком много простых углеводов, которые благодаря инсулину мгновенно переходят в жировые ткани. Именно углеводная пища, акцентирует внимание Шмелева, становится главным фактором развития ожирения.

Кроме утолщения талии такой рацион опасен тем, что из-за чрезмерного количества глюкозы может измениться метаболизм организма. Любое нарушение обмена веществ чревато увеличением инсулиновой резистентности и содержание сахара в крови, что неминуемо повлечет за собой диабет. Опасно чрезмерно увлекаться и булочками с маслом, в котором содержатся насыщенные жиры и плохой холестерин. Итогом «британской диеты» в таком случае может стать развитие атеросклероза сосудов, особенно у лиц старше 40 лет. Поэтому, выбирая способ обретения стройной фигуры, следует учитывать возможные негативные моменты и индивидуальные особенности организма.

Источник: tvzvezda.ru