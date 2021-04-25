 

Ученые выяснили причины разной скорости старения людей

25.04.2021, 16:42, Разное
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Давно замечено, что все люди стареют с разной скоростью и хронологический возраст человека не всегда соответствует его внешнему виду. Американские исследователи выяснили причины такого явления и дали рекомендации для того, чтобы дольше сохранять молодость.
Американские исследователи установили, почему люди стареют с разной скоростью. Сотрудники Университета Льюка проанализировали информацию о состоянии здоровья порядка 1 тысячи жителей Новой Зеландии. Все исследуемые были участниками программы мониторинга состояния здоровья, которая проводилась в течение 45 лет. Ученые изучили скорость биологического старения, которая отслеживалась в ходе исследования, начиная с 26-летнего возраста каждого из индивидуумов. Для составления картины старения учитывалось наличие жировых отложений, воспалительных процессов в крови, а также состояние кардиосистемы и объем легких.

Результаты научной работы показали, что у разных людей существует индивидуальная скорость старения. Наиболее медленный темп отмечался на уровне 0,4 биологического года, соответствующий одному хронологическому. Наиболее же ускоренное старение отмечалось на уровне 2,5 года. Уже примерно в 45 лет люди с такими показателями становятся внешне похожими на стариков. Кроме того, у них отмечаются нарушения работы органов и систем, присущие обычно людям старшего возраста.

Как разъяснили эксперты научной группы, старение является пожизненным процессом и может начаться значительно раньше, чем люди привыкли задумываться об этом. На физиологический возраст влияет ряд биологических факторов, в которые входит не только наследственность, но и образ жизни. Чтобы дольше оставаться молодыми, специалисты рекомендуют отказаться от вредных привычек и постоянно поддерживать физическую активность. Кроме того, важно соблюдать правильный режим питания, избегая употребления вредных продуктов.

Источник: from-ua.com



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