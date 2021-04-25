 

Корпус игрового смартфона Xiaomi Black Shark 4 признали самым прочным в сегменте

25.04.2021, 16:38, Новости дня
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Оценку качества смартфонов проводили эксперты YouTube-канала JerryRigEverything. По их мнению, корпус смартфона Black Shark 4, выпущенного в Xiaomi, является самым прочным в сегменте игровых мобильных гаджетов.

Данной модели Xiaomi уступают даже такие именитые смартфоны, как Lenovo Legion Duel 2 и Asus ROG Phone 5, говорят специалисты.

Напомним, что Black Shark 4 вышел на рынок менее месяца назад. В смартфоне 12 Гб оперативной памяти. Он очень устойчив к различным физическим воздействиям, в том числе падениям, сгибаниям, царапинам и т.д. Все эти свойства подтверждены в процессе тестов и сравнений с другими мобильными устройствами, проведенных группой специалистов JerryRigEverything.



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