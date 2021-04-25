Huawei начнет тестировать 6G после запуска двух спутников

Кажется, только недавно в мире появилась беспроводная связь пятого поколения, предоставляющая фантастические возможности. И вот уже мир начинает говорить о новом формате 6G.

Недавно стало известно, что китайская компания Huawei собирается запустить на орбиту два спутника, основной задачей которых станет тестирование и отработка новых технологий 6G. Эти запуски состоятся в ближайшее время, сообщает источник.

Что даст нам 6G по сравнению с 5G. Увеличение скорости передачи данных, как минимум, еще в 50 раз! При этом формат 6G не потребует развертывания наземных передающих станций, говорят эксперты. Это позволит внедрить его быстрее. Хотя понадобится вывести на орбиту около 10 тысяч спутников, они обеспечат покрытие всей территории Земли.