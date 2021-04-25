 

Со временем лавры в Украине будут принадлежать украинской церкви – Епифаний

25.04.2021, 16:00, Новости дня
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“Мы постоянно говорим, когда же все-таки наши украинские лавры будут принадлежать украинской церкви. Если мы вспомним, то мы очень быстро собрали соответствующее количество голосов на сайте президента Украины. Там была соответствующая петиция. И я думаю, что этот вопрос в будущем решится в пользу ПЦУ”, – сказал он.

Епифаний считает, что в условиях угрозы для Украины со стороны РФ данный вопрос лучше не обострять.

“Мы видим, что происходит на границах. [Президент РФ Владимир] Путин ищет любой повод, чтобы ввести войска. Поэтому этот вопрос сейчас не ко времени. Но в будущем, я думаю, с Божьей помощью, Господь создаст соответствующие условия, и эти лавры, принадлежащие украинскому народу (они не принадлежат РПЦ, это временное явление), со временем власть, государство, поскольку они находятся в ведении Украинского государства, распорядится так, что эти лавры будут принадлежать украинской церкви”, – объяснил предстоятель ПЦУ.

Комментируя информацию о том, что настоятель Киево-Печерской лавры, представляющий УПЦ Московского патриархата (МП) митрополит Павел приветствовал на территории Лавры “высокого чина Российской Федерации”, Епифаний ответил: “Понятно, какая это украинская церковь”.

“Подобные высокие чины никогда не посещают наших архиереев или даже предстоятеля. Понятно, кого посещают такие высокие чины страны-агрессора, когда войска на границе”, – подчеркнул Епифаний.

Контекст:В Украине три лавры – Киево-Печерская (в столице), Почаевская (в Тернопольской области) и Святогорская (в Донецкой области). Богослужения в них проводят представители УПЦ МП.
Киево-Печерская лавра – резиденция предстоятеля УПЦ МП Онуфрия. Она находится в ведении УПЦ МП, а принадлежит государству, отвечает за объект Министерство культуры и информационной политики Украины. В 2013 году 79 сооружений Киево-Печерской лавры передали в бесплатное пользование мужскому монастырю УПЦ МП распоряжением Кабинета Министров.
В феврале 2019 года Епифаний заявил, что Киево-Печерская и Почаевская лавры находятся в “духовной оккупации”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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