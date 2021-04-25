 

ДТЭК увеличит инвестиции в возобновляемые источники энергии и энергоэффективность

25.04.2021, 16:00, Новости дня
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Дискуссия была организована Глобальным договором ООН в Украине и состоялась в рамках саммита устойчивого бизнеса.

“Стратегия ДТЭК – это про ответственность за будущее поколение. В производстве электроэнергии ДТЭК будет увеличивать инвестиции в возобновляемые источники энергии. В потреблении электроэнергии мы предоставляем комплексные услуги по энергоэффективности, помогающие всем категориям потребителей повысить эффективность ее использования. В сфере образования при поддержке ДТЭК в тысячах школ по всей стране реализуются проекты по воспитанию культуры рационального потребления энергоресурсов. Это тот необходимый базис, без которого невозможно добиться успеха в трансформации как отдельно взятого бизнеса, так и страны в целом”, – отметил Сахарук.

По его словам, в 2020 году группа ДТЭК инвестировала 3,2 млрд грн в устойчивое развитие и перечислила 21 млрд грн налогов в государственные бюджеты всех уровней.

“Это наш вклад, как ответственного бизнеса, в развитие общества”, – добавил исполнительный директор ДТЭК.

Контекст:В группе ДТЭК сообщили, что она инвестировала $1,2 млрд в развитие “зеленой” энергетики, что позволило построить в ветро- и солнечной генерации 1 ГВт мощностей.
“Благодаря работе этих электростанций выбросы парниковых газов в 2020 году снизились на 2,5 млн тонн. Кроме того, 80 энергосервисных проектов, реализованных в промышленной и бюджетной сферах, позволили клиентам ДТЭК сократить потребление электроэнергии на 157 млн кВт-ч в год. По результатам 2020 года общая сумма энергосервисных контрактов достигла 1,8 млрд грн”, – сказано в сообщении пресс-службы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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