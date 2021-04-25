 

На сайте БелАЭС появилось сообщение о возможной аварии. Минэнерго Беларуси заявило о взломе страницы хакерами

25.04.2021, 16:00, Новости дня
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“На протяжении всей стройки на объекте происходили аварии и поломки. Некоторые из них попадали в СМИ, но большинство руководству удавалось скрывать. Первый блок был запущен наспех под огромным давлением со стороны руководства страны. На тот момент он не был готов к запуску!” – говорится в сообщении.

По словам его авторов, на БелАЭС постоянно возникают неполадки с оборудованием, а ремонт идет “в небезопасных условиях”, из-за чего “имели место летальные случаи”.

“Самое страшное может произойти в любой момент. Мы отдаем себе отчет в том, что после публикации этого текста нас начнет вычислять КГБ. И это может обернуться для нас самыми серьезными последствиями. Но последствия для наших семей, для всей Беларуси и для соседних стран будут еще страшнее, если срочно не будут приняты меры по остановке работы станции”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что ситуация держится “сугубо на профессионализме специалистов и на удаче”.

“Ситуация ухудшается с каждым часом, и мы не имеем никаких гарантий в завтрашнем дне… Это сообщение – крик о помощи. Мы умоляем все мировое сообщество оказать давление на [считающего себя президентом Беларуси Александра] Лукашенко и потребовать немедленного закрытия станции при поддержке зарубежных специалистов, чтобы сделать это наиболее безопасно”, – подчеркнули “небезразличные сотрудники” БелАЭС.

Скриншот: belaes.by

В минэнерго Беларуси, в официальном Telegram-канале ведомства, сообщение о возможной аварии на БелАЭС назвали “фейком” и заявили о взломе сайта хакерами.

“Сайт БелАЭС был взломан неизвестными. Кем именно – сейчас выясняют специалисты”, – заявили в министерстве энергетики, добавив, что сайт атомной электростанции “восстанавливают”.

Контекст:Строительство АЭС в Беларуси ведется по российскому проекту, сообщало российское агентство ТАСС. БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком выступает “Атомстройэкспорт” (входит в “Росатом”). 3 ноября 2020 года первый энергоблок БелАЭС был включен в объединенную энергосистему страны. Ввод в эксплуатацию второго энергоблока запланирован на 2022 год.
Европарламент в феврале принял резолюцию, требующую приостановить запуск Белорусской АЭС в Островце из-за опасений, связанных с ее безопасностью.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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