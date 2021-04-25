 

Россия формирует список недружественных стран, в него уже внесли США – МИД РФ

25.04.2021, 16:00, Новости дня
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Она отметила, что после подписания президентом РФ Владимиром Путиным указа, который ограничивает прием на работу в дипмиссии недружественных России стран, МИД РФ ожидает соответствующего распоряжения правительства.

Захарова сказала, что “вся история началась с очередного витка недружественных действий США”. По ее словам, Соединенные Штаты уже фигурируют в списке, а об остальных странах все узнают, когда появится распоряжение правительства.

Контекст:15 апреля США решили выслать из страны 10 сотрудников российского посольства в Вашингтоне. По данным Белого дома, среди них есть представители российских спецслужб.
Польша поддержала решение США и в тот же день признала персонами нон грата трех российских дипломатов.
17 апреля власти Чехии объявили о высылке 18 российских дипломатов. Выслать из страны решили всех российских дипломатов, которые “были четко идентифицированы спецслужбами Чешской Республики как офицеры российских спецслужб” – Службы внешней разведки и ГРУ. Сотрудников российской разведки подозревают в причастности ко взрывам на чешских складах с боеприпасами в 2014 году.
В знак солидарности с Чехией о высылке российских дипломатов также объявили Словакия, Латвия, Литва и Эстония.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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