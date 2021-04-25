Политика: Эсеры провели учения по синтезу социализма и православия

«Справедливая Россия» стилизовала свою предвыборную программу под военную кампанию, организовав «стратегические штабные учения». В ходе мероприятия Сергей Миронов призвал партийцев добиться второго места на выборах в Госдуму и вместе с другими лидерами эсеров опроверг слухи о борьбе за главенство в партии. При этом ранее анонсированный альянс с КПРФ так и остался благим пожеланием.

Для прошедшего в субботу форума партия «Справедливая РФ – За правду» выбрала название, призванное напоминать об армейских маневрах – «Стратегические штабные учения «За Справедливость и Правду – 2021». Партийцы, собравшиеся в столичном «Президент-отеле», говорили о необходимости выступить единым фронтом на осенних выборах в Госдуму. Лидер обновленных справедливороссов Сергей Миронов призвал избирателей сплотиться под социалистическими знаменами и объявил: «Это тот самый кулак, который не должен быть, как растопыренные пальцы».

Впрочем, некоторые предложения, которые должны были стать коллективной инициативой эсеров – были объявлены сепаратными. Например, вопреки анонсу партийной пресс-службы так и не состоялось объявление сбора средств на установку памятника Сталину в Москве. Миронов, общаясь в кулуарах с журналистами, назвал эту идею частной инициативой одного из сопредседателей СРЗП – Захара Прилепина.

Сам Прилепин прибыл на «штабные учения» несколько позже других коллег-сопредседателей – Миронова и Геннадия Семигина. Общественный деятель и литератор пояснил, что задержался из-за поездки в Красноярск. Там проходит книжный фестиваль – и одновременно сбор местного актива справедливороссов.

Судя по утечкам в некоторых СМИ, от Прилепина ожидали, что он станет гостем также проходившего в субботу 18-го съезда КПРФ. Утверждалось, что сопредседатель справороссов будет вести «сепаратные переговоры» с партией Геннадия Зюганова о возможном альянсе на выборах. «Я с какого-то времени перестал набирать свою фамилию в поисковиках, устав удивляться тому, какие небылицы обо мне пишут. Об этой новости я тоже узнал из СМИ, хотя у нее есть определенные основания», – сказал Прилепин газете ВЗГЛЯД . Собеседник при этом подчеркнул, что коалиция между «Справедливой Россией – За правду» и КПРФ неизбежна.

«Возможно, она не случится до выборов – мы реалисты, но после выборов это безусловно произойдет, – сказал Прилепин. – Потому что это самые сильные ребята и организации на левом фланге, с самыми близкими нам позициями. Для того, чтобы добиться вещей, о которых мы говорим в рамках программного комитета партии,

ради Донбасса, ради бедных и ради других самых важных вопросов мы готовы объединяться даже с ЛДПР и единороссами. С КПРФ же сам бог велел».

Однако коммунисты не ответили на возможный призыв справороссов к сотрудничеству на выборах или после них. Судя по сообщению ТАСС, на съезде КПРФ Зюганов перечислил организации, с которыми партия готова формировать широкий левопатриотический фронт, но «Справедливую Россию – За правду» он не стал упоминать.

Возвращаясь к форуму СРЗП, отметим, что Миронов опроверг сообщения о своей схватке за лидерство в партии с Прилепиным. «Никаких разногласий в партии нет, партийное единство сохраняется и расколоть его подобными вбросами не удастся», – заверил глава триумвирата сопредседателей, отвечая на вопрос «Коммерсанта».

Как подчеркивали партийные лидеры, новая левая структура, которая в начале года была создана на основе собственно «Справедливой России» Миронова, партии «За правду» Прилепина и «Патриотов России» Семигина, выступает как единое целое. Первым этапом слияния был съезд, прошедший в феврале, вторым – нынешний форум.

При подготовке программы, с которой СРЗП пойдет на выборы, не пришлось «впрягать в одну телегу коня и трепетную лань», подчеркнул Прилепин. «Есть не только общее понимание того, что касается нашего прошлого, социализма, вопроса «богатые-бедные», но и конкретные механизмы решения этих проблем», – подчеркнул сопредседатель партии. Семигин, в свою очередь, назвал генеральное требование справедливороссов: «Народ хочет знать, куда идет страна. Ее руководству следует четко назвать десять стратегических целей развития России».

Также эсеры обозначили свои стратегические цели, которые войдут в предвыборную программу. Были упомянуты: построение нового государства и общества на базе «нового социализма», борьба с бедностью, а также более иные задачи – возвратить прежний пенсионный возраст, проиндексировать пенсии работающим пенсионерам, направить средства помощь российской науке, добиться справедливого распределения доходов между центром и регионами.

Что касается непосредственно формата «штабных учений», то в ходе мероприятия партийцы разбились на «команды» за круглыми столиками, где в дискуссиях формулировали свои тезисы для стратегии избирательной программы. Затем эта информация попадала в партийный чат. Далее электронное машинное «голосование» через облако тегов на больших экранах выделяло предложения, оказавшиеся наиболее популярными.

Некоторые предложения справедливороссов кажутся спорными – например, призыв ввести в РФ обязательный базовый доход, считает публицист Анатолий Вассерман. Ранее он вошел в федеральный партсписок СРЗП, хотя и остался беспартийным. «В целом, принципы и предложения, заявленные партией, близки моим представлениям о том, что нужно стране, – отметил собеседник. – Я сотрудничал с этой партией и при выработке программных документов, надеюсь сотрудничать и при их осуществлении в комитете Госдумы по науке и образованию».

Другие известные участники федерального списка партии – политолог Сергей Михеев и писатель Николай Стариков (пришедшие в объединенную СРЗП из прилепинской «За правду») также подчеркивают – при всех возможных внутрипартийных разногласиях, у них есть настрой на совместную работу.

«Я согласился стать одним из кандидатов на предстоящих выборах из-за четко поставленных целей социальной справедливости и защиты Донбасса. Другим обязательным условием для меня стала строчка в программе партии Прилепина «Бог есть». Если я однажды услышу в новой партии, что православное христианство – это не то, что нам нужно, я немедленно уйду», – подчеркнул Михеев. Собеседник отметил, что в отличие от Прилепина, он отрицательно относится к роли Ленина в истории, но подчеркнул, что нужно не фокусироваться на прошлом, а смотреть в будущее, где нужно найти «органический синтез традиции, духовности и социализма». Попытка постоянно делить общество на левых и правых навязана извне, уверен собеседник.

«Если ставить только цель избрать определенное количество партийцев и конкретных персон в Госдуму, то наше объединение не сработает. Задача любой партии – это создание образа будущего, который захватит умы избирателей. Сегодня я почувствовал, что сопрягать наши позиции и вырабатывать общую линию получается уже гораздо лучше, чем на февральском объединительном съезде «Справедливой РФ – За правду», – поделился впечатлением депутат заксобрания Владимирской области от «Справедливой России» Сергей Бирюков.

Общий настрой партийцев выразил в своем выступлении и Миронов: «Самая главная задача, которая стоит сегодня перед нами – почувствовать локоть друг друга, почувствовать, что мы одна команда и начать отработку предвыборной программы». Лидер назвал и тактическую цель справороссов на выборах-2021, которую, впрочем, в партии озвучивали и ранее. «На выборах в Госдуму объединенная партия должна занять как минимум второе место, а значит, обогнать и КПРФ, и ЛДПР, а может быть и «Единую Россию», – заключил лидер СРЗП.

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