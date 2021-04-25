 

Консульство РФ пообещало выяснить личность стрелявшего в Алма-Ате мужчины

25.04.2021, 15:56, Новости дня
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Консульство РФ поможет следствию выяснить личность мужчины, стрелявшего в доме в Алма-Ате, по предварительным данным, мужчина прибыл на территорию Казахстана из РФ по российскому паспорту, рассказал консул-советник генконсульства РФ в Алма-Ате Артем Оганов.

«Генеральное консульство находится в постоянном контакте со следственными органами Алма-Аты. По предварительным данным следствия, мужчина въехал в Казахстан с территории РФ и по российскому паспорту. Целью поездки у него была указана работа по международному договору», – рассказал он ТАСС.

Уточняется, что мужчина проживал в арендованной квартире с 2011 года. При этом с дипломатическими и консульскими учреждениями в Казахстане он в контакт не входил и на консульском учете в генконсульстве не состоял.

«Мы получим официальный запрос от казахстанской стороны по поводу наличия у него российского гражданства, будем его прорабатывать с нашими компетентными органами, которые отвечают за вопросы гражданства – это органы миграции МВД России. Гражданство в генеральном консульстве РФ этот мужчина не получал», – рассказал консул-советник.

Ранее сообщалось, что полиция в Алма-Ате проводит операцию по задержанию мужчины, ранившего охранника и запершегося в квартире с оружием, жильцы дома эвакуированы.



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