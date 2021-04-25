На ректора медвуза в Дагестане завели дело из-за трудоустройства родственника

Исполняющий обязанности ректора Дагестанского государственного медицинского университета Махачкалы попал под следствие за трудоустройство своего племянника на должность зубного техника в поликлинике университета, сообщило республиканское следственное управление СК.

По версии следствия, в августе 2018 года подозреваемый, находясь в должности ректора вуза, издал приказ о принятии племянника на вакантную должность зубного техника ортопедического кабинета стоматологического отделения поликлиники медуниверситета. При этом он заведомо знал, что родственник не планирует исполнять свои трудовые обязанности. Фиктивное трудоустройство гарантировало племяннику ректора снижение обучения в вузе на 50%, сказано на сайте СУСК Дагестана.

В отношении и.о. ректора Даггосмедуниверситета возбуждено уголовное дело по

ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

В субботу следователи возбудили уголовное дело на ректора медуниверситета за трудоустройство «мертвых душ». По словам сотрудника органов, не исключено, что сам ректор может быть привлечен по статье за организацию преступного сообщества с целью осуществления поборов со студентов и работников университета.