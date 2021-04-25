Появились качественные рендеры смартфона и портативной игровой консоли Sony PlayStation в одном устройстве

В Сети появились первые качественные рендеры уникального смартфона, объединившем в себе функции телекоммуникаций и игровой консоли. Изображения устройства созданы известными технодизайнерами, представившим, как будет выглядеть портативная Sony PlayStation, интегрированная в «умный телефон».

Корпорация Sony давно занимает лидирующие позиции на рынке игровых устройств. Ее консоли имели также компактные модификации PlayStation Portable и Vita, однако вследствие повышенного спроса на смартфоны для геймеров, подобные гаджеты уже вскоре будут улучшены и японский IT-гигант выведет на рынок новые продукты. О том, как может выглядеть следующее поколение портативной PlayStation, задумались технодизайнеры Yanko Design (Anesthetique Projets). Рендеры, созданные в результате анализа существующей информации, они разместили в Сети.

В первую очередь, внимание на изображениях привлекает уникальная для смартфонов крестовина и парные стики. Для комфортного управления игровым устройством в портативном смартфоне-консоли Sony PlayStation предусмотрен не только комплект функциональных кнопок, но и специальные клавиши для управления гаджетом указательными пальцами. Устройство также получит возможность работы в мобильных сетях пятого поколения. Тонкий корпус и компактные габариты позволили вместить в девайсе большое количество актуальных опций.

Здесь будет сразу две фронтальные камеры, находящиеся в верхних углах по обе стороны дисплея. Их разрешение, как и параметры троих объективов основной, пока не известны. Для упрощенного доступа к игровому контенту, аппарат оборудован специфической кнопкой PlayStation. Стереодинамики обеспечивают высокое качество звука, создающего эффект у пользователей присутствия. Другие характеристики вероятной новинки от Sony дизайнеры пока не освещают.

Источник: www.ixbt.com