Британская компания запустила мощную приливную турбину

Мировой океан аккумулирует намного больше энергии, чем все реки на Земле. Но человек при построении своей системы электрификации почему-то не часто использует этот неисчерпаемый источник.

Исключением являются такие компании как Orbital Marine Power. Недавно ее специалисты построили самую мощную в Европе приливную электростанцию. Правда, расположена она, правда, не на континентальном побережья, а на Британских островах.

По словам специалистов, данная ПЭС обеспечит электричеством 2000 домохозяйств. Турбины раскручивает вода, надвивающаяся с приливными волнами и откатывающаяся обратно. Это один из самых экологически чистых способов получать электричество, напоминают эксперты по энергетике.