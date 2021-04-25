 

Британская компания запустила мощную приливную турбину

25.04.2021, 15:44, Новости дня
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Мировой океан аккумулирует намного больше энергии, чем все реки на Земле. Но человек при построении своей системы электрификации почему-то не часто использует этот неисчерпаемый источник.

Исключением являются такие компании как Orbital Marine Power. Недавно ее специалисты построили самую мощную в Европе приливную электростанцию. Правда, расположена она, правда, не на континентальном побережья, а на Британских островах.

По словам специалистов, данная ПЭС обеспечит электричеством 2000 домохозяйств. Турбины раскручивает вода, надвивающаяся с приливными волнами и откатывающаяся обратно. Это один из самых экологически чистых способов получать электричество, напоминают эксперты по энергетике.



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