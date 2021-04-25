На Земле обнаружена пыль после взрыва сверхновой

Как утверждают ученые, примерно 33 тысячи лет назад наша планета начала свое движение в космическом пространстве сквозь облако пыли, которое могло образоваться только после взрыва сверхновой.

Об этом говорят обнаруженные в глубинах океана частицы радиоактивного элемента железо-60. По словам ученых, такого элемента в недрах нашей планеты нет и быть не может. Он мог быть занесен только из космоса.

Кроме того, пылинки железа-60 обнаружены на околоземной орбите. Представители науки говорят, что данный элемент образуется только после взрыва сверхновой. Исследование его состояния в процессе распада дало возможность определить, сколько времени Земля уже движется в этом облаке. Однако пока не ясно, когда планета из него выйдет.