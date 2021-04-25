 

На Земле обнаружена пыль после взрыва сверхновой

25.04.2021, 15:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как утверждают ученые, примерно 33 тысячи лет назад наша планета начала свое движение в космическом пространстве сквозь облако пыли, которое могло образоваться только после взрыва сверхновой.

Об этом говорят обнаруженные в глубинах океана частицы радиоактивного элемента железо-60. По словам ученых, такого элемента в недрах нашей планеты нет и быть не может. Он мог быть занесен только из космоса.

Кроме того, пылинки железа-60 обнаружены на околоземной орбите. Представители науки говорят, что данный элемент образуется только после взрыва сверхновой. Исследование его состояния в процессе распада дало возможность определить, сколько времени Земля уже движется в этом облаке. Однако пока не ясно, когда планета из него выйдет.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.09 / Европейский суд юстиции отклонил апелляцию «Роснефти» на санкции ЕС

03.08 / Стало известно о серьезной болезни почетного папы Бенедикта XVI

21.10 / Совместный проект «самолёта будущего» скрывает зарождающееся соперничество между Германией и Францией

24.07 / Почти две трети американцев боятся говорить что думают

19.09 / Паломники покинули границу с Украиной. В МВД пожаловались на кучу оставленного мусора. Видео

20.01 / Саакашвили искупался в проруби на Крещение

11.08 / Премьер Словакии прокомментировал высылку российских дипломатов

12.11 / Le Figaro – дистанционное обучение сделало из французских первоклашек отстающих

11.03 / Не уверен, что отключение интернета сдетонирует в России. Скорее голодное брюхо, как всегда – Шендерович

17.03 / BMW официально представила новый электрический седан BMW i4

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика