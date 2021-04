Так и не потрахались – Личное мнение

Я очень не люблю тошнить в одиночестве. Если мне плохо, то обязательно нужна компания.

В рекомендациях Apple Music наткнулась на трек. Посмотрите, пожалуйста, и вы прекраснейший клип.

Видео: Соцсети

Для тех, кто не осилил до конца, расскажу вкратце. Жизнь идёт своим чередом. Толстая баба жрёт и регулярно получает от мужа по щам.

Что ты сделала, чтобы тебя не били? Ничего, жрала много.

Однако баба, которая по идее должна смиренно и терпеливо икать, когда её бьют, не выдерживает и убегает. Ну, насколько может — убегает. Ноги-то жирные.

Ей навстречу идёт — вот тут я не поняла, кто именно — мальчик или девочка. За что тоже получает часто по морде. Чай, в России живём, тут так не походишь — бесполым.

Наконец они встречаются и чуть не получают по морде вместе. Дело, однако, этим не заканчивается.

Гендерно-нейтральный тип и жирная баба залезают в чужой дом и начинают там вечеринку в стиле Living On My Own. Ну, думаю, сейчас будут трахаться и уже приготовилась с интересом смотреть. Но не повезло, в дом ворвался ОМОН и прекратил грядущее половое извращение.

В трёх минутах клипа отражается вся современная нам Россия — выглядишь не так, делаешь не так, думаешь не так? Получи палкой. И, молодняк, который выходит сейчас на площади, тоже ведь знает, что получит палкой рано или поздно, но тем не менее выходит, так как хоть эти минуты сможет почувствовать себя свободным = счастливым.

Так и жируха с андрогином понимали, что долго веселиться не смогут — рано или поздно за ними придут. Но для них эти минуты были самыми счастливыми.

Если кто не понял, это — музыкальный клип. Поёт Sladko — точнее, кто поёт вообще непонятно, потому что исполнителя мы так и не узнали.

Недавно я гадала, чей голос за кадром — Губин? Данко? Так этого Данко вообще порвало от моих предположений, он стал орать и обзываться, что поёт какой-то «Анальный шептун», а не он.

Ну, хорошо — поёт пусть не Губин и не Данко, а какой-нибудь Алекс Малиновский, который только и прыгает с одного продюсерского центра на другой. Толку нет, а петь хочется. Может, поэтому этот Sladko и прячется? Ведь этот Sladko появился как раз тогда, когда Малиновского стали замечать в компании отца-героя Сергея Лазарева. Не получилось развести Баскова на звание Народного Всея Руси, попробуем через Лазарева. А чо, тоже вариант. Налажал в продюсерском центре Николая Баскова, и ничего — попоем инкогнито.

Впрочем, это неважно. Мне интересно теперь уже не кто поёт, а что дальше стало с не потрахавшимися ребятами. В тюрьму их? В колонию? Ну, там и жирухе, и бесполому будет плохо.

Задумалась — а может, и не дебилы они вовсе? Что важнее — час счастливой и не особо законной, но свободной жизни на территории частного особняка или дерьмовая бытовуха с быдло-мужем в пропёрженных трениках?

Эти герои выбрали час счастливой жизни. А что бы выбрали вы?

Сидеть на заднице и получать удары судьбы по голове или всё-таки куда-нибудь вырваться, зная, что рано или поздно тебя все равно скрутят?

—