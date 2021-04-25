Экономист Кушнирук заявил, что законопроект о налоговой амнистии – это очередная попытка заработать на украинцах

“Поделим – легализация для власть имущих, которые наворовали, так вот их фактически это не будет касаться, потому что в законопроекте вообще говорится о том, что они уже не задекларировали и им не нужно ничего декларировать. То есть у них есть имущество огромное, но при этом никто не задал вопроса: а ты налоги уплатил со своих кипрских и офшорных компаний, которые ты там получил? А твои партнеры оплатили? Никто эти вопросы им не задает. А учитывая, что они это официально их задекларировали, никаких и вопросов нет”, – отметил он.

Предложенную в законопроекте схему налогообложения эксперт назвал абсурдом.

“Они надеются, они даже не скрывают, что они хотят заработать на гражданах. Они даже посчитали, сколько доходов дополнительно они получают в бюджет. Вопрос в том, что вы не сможете проконтролировать всех и вся с точки зрения того, кто сколько потратил. Когда вы начнете в ручном режиме определять стоимость жилья, даже выше определенных нормативов, которые они выставили. Это не просто абсурд. Это будет всегда создавать возможности для коррупции и злоупотреблений, с какой стоимостью оценить то или иное имущество, с которой они должны платить что-то”, – убежден экономист.

Контекст:30 марта Рада в первом чтении приняла законопроект об амнистии капиталов. Законопроект поддержали 245 народных депутатов при необходимых 226 голосах для принятия решения. Проект закона предусматривает проведение одноразового специального добровольного декларирования активов физических лиц в период с 1 июля 2021-го по 1 июля 2022 года.

Народный депутат от “Слуги народа”, председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев говорил, что речь идет о налоговой амнистии. Проект закона №5153, по его мнению, в первую очередь нужен “для простых граждан”, которые за 30 лет накопили определенные средства.

“Люди накопили их, уклоняясь от налогообложения. Налоговая амнистия дает возможность “выйти вбелую”, закончить практику уклонения от налогов и начать свою финансовую жизнь с новой страницы”, – говорил нардеп.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что, по подсчетам Министерства экономики Украины, в 2019 году уровень теневой экономики составил 29% от объема официального ВВП, а в I квартале 2020 года – 31%.

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