В соцсетях появилось видео убийства мужчины в Днепре

“В Украине вы не в безопасности! Это факт! Вы могли бы представить такое в Швейцарии или ОАЭ? Надеюсь, правоохранительную систему после семи лет уничтожения еще можно будет воскресить”, – написал Ярославский.

На видео мужчина подходит к припаркованной на обочине машине, сажает в нее ребенка и садится за руль авто. В этот момент дорогу перебегает человек в светлых джинсах, черной куртке и черной маске на лице.

Подбежав в автомобилю, который начал двигаться, мужчина сделал несколько выстрелов. Раненый водитель выбежал и стал перебегать дорогу, на трамвайных путях он споткнулся и упал. Киллер подбежал к нему и сделал еще один выстрел.

https://www.facebook.com/100009523613366/videos/2918024235191668/

После убийства полиция Днепра объявила о начале спецоперации по задержанию преступника. По состоянию на 15.00 25 апреля правоохранители не сообщили новой информации о происшествии.

Контекст:24 апреля в Днепре неизвестный застрелил водителя легкового автомобиля. Погибшему было 42 года. Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

По данным “Информатора”, погибший – Анар Мамедов, он имел проблемы с выплатой алиментов.

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