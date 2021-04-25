Кабмин не будет менять модель адаптивного карантина на майские праздники – Шмыгаль

В то же время глава Кабмина призвал украинцев быть ответственными и избегать массовых скоплений.

“Приближаются важные для украинцев праздники, и важно, чтобы радость от их празднования не омрачил рост заболеваемости. Правительство не будет на майские праздники менять модель адаптивного карантина, поскольку он демонстрирует свою действенность: на этой неделе из “красной” зоны уже вышли Черновицкая и Одесская области, где стабилизировалась динамика заболеваемости”, – написал Шмыгаль.

Он отметил, что на следующей неделе к двум регионам могут присоединиться еще несколько областей.

По словам Шмыгаля, вопрос соблюдения карантинных ограничений правительство обсуждало с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/319834712917072

Контекст:В начале мая 2021 года в связи с праздниками в Украине выходными будут семь дней. Как свидетельствует календарь официальных праздников на сайте Верховной Рады, май начнется с 4 выходных подряд: 1 мая – День труда, 2 мая – Пасха, поскольку эти праздники приходятся на субботу и воскресенье, то выходные перенесут на 3-е и 4 мая. Еще три выходных ждут украинцев с 8-го по 10 мая, так как День Победы, 9 мая, – воскресенье.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

За все время эпидемии в Украине подтвердили более 2,02 млн случаев COVID-19 (7930 – за последние сутки), выздоровело около 1,57 млн человек, умерло – 42 323.

Украина вернулась к адаптивному карантину с 24 февраля. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

Согласно данным Telegram-канала Министерства здравоохранения Украины “Коронавірус_інфо” с 25 апреля в “красной” зоне пребывает Киев, а также Киевская, Львовская, Хмельницкая, Житомирская, Черниговская, Сумская, Харьковская, Полтавская, Запорожская и Николаевская области. В “желтой” зоне – Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Одесская и Херсонская области. Остальные регионы пребывают в “оранжевой” зоне адаптивного карантина.

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