Симоньян раскритиковала США за признание геноцида армян
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“100 с лишним лет Америка и ее императоры не признавали геноцид моего народа. Не признавали очевидное. Не признавали правду. Не признавали одну из величайших трагедий в истории человечества. Прекрасно зная, что она – эта трагедия – была”, – написала пропагандистка.
Сто с лишним лет Америка и ее императоры не признавали геноцид моего народа.
Не признавали очевидное. Не признавали правду. Не признавали одну из величайших трагедий в истории человечества.
Прекрасно зная, что она – эта трагедия – была.
— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) April 24, 2021
Она заявила, что для армян это не подарок, а подачка.
“Где ты была, Америка, этой осенью? Хоть бровкой ты пошевелила? Нет. И это все, что нужно знать об отношении элиты США к армянам”, – написала Симоньян.
Это подачка.
А мой народ не радуется подачкам. По крайней мере, я не хочу, чтобы мы им радовались.
Где ты была, Америка, этой осенью? Хоть бровкой ты пошевелила?
Нет. И это все, что нужно знать об отношении элиты США к армянам.
— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) April 24, 2021
24 апреля Байден использовал слово “геноцид” в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома 24 апреля, в День памяти геноцида армян.
После заявления Байдена президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил во вмешательстве во внутренние дела страны “третьи стороны”.
Контекст:29 октября 2019 года геноцид армян признала Палата представителей Конгресса США. 12 декабря резолюцию поддержал Сенат.
Массовые убийства и депортации армян, организованные властями Османской империи, продолжались с 1915-го по 1923 год. Во время этих репрессий, по данным историков, погибло от 800 тысяч до 1,5 миллиона армян.
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