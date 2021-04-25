 

Симоньян раскритиковала США за признание геноцида армян

25.04.2021, 15:06, Новости дня
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“100 с лишним лет Америка и ее императоры не признавали геноцид моего народа. Не признавали очевидное. Не признавали правду. Не признавали одну из величайших трагедий в истории человечества. Прекрасно зная, что она – эта трагедия – была”, – написала пропагандистка.

Сто с лишним лет Америка и ее императоры не признавали геноцид моего народа.

Не признавали очевидное. Не признавали правду. Не признавали одну из величайших трагедий в истории человечества.

Прекрасно зная, что она – эта трагедия – была.

— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) April 24, 2021

Она заявила, что для армян это не подарок, а подачка.

“Где ты была, Америка, этой осенью? Хоть бровкой ты пошевелила? Нет. И это все, что нужно знать об отношении элиты США к армянам”, – написала Симоньян.

Это подачка.

А мой народ не радуется подачкам. По крайней мере, я не хочу, чтобы мы им радовались.

Где ты была, Америка, этой осенью? Хоть бровкой ты пошевелила?

Нет. И это все, что нужно знать об отношении элиты США к армянам.

— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) April 24, 2021

24 апреля Байден использовал слово “геноцид” в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома 24 апреля, в День памяти геноцида армян.

После заявления Байдена президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил во вмешательстве во внутренние дела страны “третьи стороны”.

Контекст:29 октября 2019 года геноцид армян признала Палата представителей Конгресса США. 12 декабря резолюцию поддержал Сенат.
Массовые убийства и депортации армян, организованные властями Османской империи, продолжались с 1915-го по 1923 год. Во время этих репрессий, по данным историков, погибло от 800 тысяч до 1,5 миллиона армян.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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