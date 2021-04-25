 

Захарова призвала Чехию раскрыть данные об инциденте во Врбетице

25.04.2021, 15:02, Новости дня
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что мировому сообществу необходимо задать вопрос Праге о содержимом складов в Врбетице.

«Немецкая пресса, чешская пресса обратили внимание на то, а куда, собственно, и каким образом использовалось это вооружение. Ведь он не просто их контролировал, не просто контролировала эта контора, которая принадлежала болгарскому гражданину и просто владела этими территориями… Но ведь она что-делала с этими вооружениями?.. Вот это тот самый вопрос, (ответ) на который мировое сообщество должно получить от Праги: что же там хранилось» – цитирует ее РИА «Новости».  

Также, по словам Захаровой, германские СМИ «раскопали» информацию о том, что на складах были в том числе и противопехотные мины.

В воскресенье американское издание The New York Times выступило с утверждением, что на складах в деревне Врбетице в Чехии хранила боеприпасы компания ЕМКО болгарского торговца оружием Эмилияна Гебрева, которая поставляла вооружения на Украину.

Накануне немецкое издание World Economy проанализировало версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб к взрывам на военных складах в 2014 году в Врбетице и обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву.

До этого член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что дипломатический кризис между Россией и Чехией следует рассматривать с точки зрения заинтересованности в нем США.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем страны Восточной Европы начали вслед за США высылку российских дипломатов, используя для этого абсолютно надуманные поводы.



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