Подозреваемый в убийстве главы забайкальского УФСИН частично признал вину

Сторож охотничьего угодья, подозреваемый в убийстве начальника управления ФСИН по Забайкальскому краю Евгения Шихова, частично признал вину, сообщило региональное следственное управление СК.

«По подозрению в совершении преступления задержан 62-летний мужчина. Сегодня следователи допросили задержанного, он частично признался в совершенном преступлении. В настоящий момент следователи проводят проверку показаний подозреваемого на месте преступления», – говорится на сайте ведомства.

Как информирует СУСК, инцидент произошел в охотничьем доме. В ходе конфликта с двумя мужчинами подозреваемый, который неофициально работает сторожем в охотничьем хозяйстве, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил в них из ружья калибром 12 миллиметров. Один из мужчин скончался на месте, второй – по пути в больницу. В понедельник следователи предъявят подозреваемому обвинение и будут ходатайствовать о заключении его под стражу. Ранее сторож уже привлекался к уголовной ответственности, отмечается в сообщении.

Напомним, в субботу начальник управления ФСИН по Забайкальскому краю был застрелен во время конфликта на охоте. Шихов был назначен руководителем главка в феврале 2018 года. До этого он исполнял обязанности начальника УФСИН Мурманской области. У него остались жена и трое детей.