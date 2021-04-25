Новый коронавирус провоцирует заболевания щитовидной железы

Ученые обнаружили, что новый тип коронавируса способен провоцировать заболевания щитовидной железы. Не исключается, что при COVID-19 патология может проявляться в аутоиммунной форме.

Ученые во всем мире продолжают изучать воздействие коронавируса на организм человека. Наряду с поражением легких может оказываться негативное влияние на щитовидную железу. Подобные случаи проявляются при гриппе, краснухе и аденовирусах. Отмечается, что COVID-19 не вызывает болевые ощущения в области шее, но возникает легкая дисфункция в работе щитовидки. В основном склонность к таким патологическим состояниям наблюдается у мужчин с тяжелой формой коронавирусной инфекции.

Ученые рассматривают щитовидную железу как орган, на которой воздействуют аутоантилела. Важным фактором считается наследственная предрасположенность к проблемам с щитовидкой. Распространение инфекции провоцирует негативные процессы внутри данного органа. Чтобы избежать подобных осложнений, врачи советуют вакцинироваться от COVID-19.

Источник: iz.ru