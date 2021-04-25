Доктор из Японии рассказал о способе борьбы с ожирением печени

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25.04.2021, 14:54, Разное
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Директор Центра заболеваний печени при Университете Сага (Япония) Хирокадзу Такахаси пояснил о способах борьбы с ожирением этого органа. Физические нагрузки, правильная диета и снижение сахара обязательны.
Неалкогольный стеатогепатит развивается у людей с ожирением и из-за этого могут появиться другие заболевания печени, включая цирроз. Именно поэтому доктор Хирокадзу Такахаси рекомендует регулярные обследования, так как первые стадии этого заболевания проходят бессимптомно. В качестве самого действенного способа борьбы названа правильная диета. В этом случае необходимо снизить количество потребляемого сахара и нормализовать приёмы пищи, сделав их более сбалансированными и регулярными. После появления первых результатов не лишним будет ввести умеренные физические нагрузки минимум два раза в неделю. В этом случае попутно следует пересмотреть рацион и уже добавить в него некоторые продукты, включая сахар. Глюкоза необходима мышцам для роста и при поддержании регулярной физической нагрузки в её переработке печень практически не участвует. При этом возвращаться к полноценному рациону следует постепенно по мере восстановления печени. В этот период также противопоказан алкоголь.

В заключении эксперт объяснил, что по всему миру огромное количество людей страдают от ожирения печени. Причём подавляющее большинство даже не подозревают о недуге. Именно поэтому необходимо в качестве профилактики вести подвижный образ жизни, внимательно следить за своим питанием и, по возможности, не пропускать профилактическое обследование у врачей.

Источник: inosmi.ru



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