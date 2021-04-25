Специалисты Samsung разработали складной смартфон с торцовым дисплеем

Как стало известно, корейская компания Samsung подала заявку на получение патента на смартфон новой конструкции. Это будет складной мобильный гаджет, дополнительно оснащенный торцовым дисплеем.

Речь идет о принципиально новой конструкции, а также о новой системе обращения со смартфоном, говорят эксперты. Поскольку аппарат складывается посередине, его основной экран в таком виде остается не виден. Далее, все мы понимаем, что начнут поступать сообщения, звонки и т.д.

Для того чтобы избавить пользователя от необходимости постоянно открывать «жабку», установили мини-дисплей на торце. Вы сразу поймете, насколько важен поступивший сигнал и сможете решить, стоит ли открывать смартфон для полноценного общения.