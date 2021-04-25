Microsoft избавляется от приложений с низкой популярностью

Как стало известно из компетентных источников, компания Microsoft намерена продолжать избавляться от приложений и функций, которые отличаются низкой популярностью среди пользователей электронных устройств, работающих на их операционной системе.

Так, из версии ОС Windows 10 21H2 скоро будет убрана функция Aero Shake. Она отключится автоматически после установки очередного пакета обновлений.

Напомним, что ранее Microsoft объявила о прекращении поддержки приложений Paint и WordPad. Обычно такие вещи дублируются, поясняют эксперты. Они только занимают ресурсы, не принося никакой реальной пользы. Поэтому от них избавляются. С другой стороны, недавно в Microsoft заявили о выпуске обновлений для Windows 7.