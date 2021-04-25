 

Microsoft избавляется от приложений с низкой популярностью

25.04.2021, 14:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как стало известно из компетентных источников, компания Microsoft намерена продолжать избавляться от приложений и функций, которые отличаются низкой популярностью среди пользователей электронных устройств, работающих на их операционной системе.

Так, из версии ОС Windows 10 21H2 скоро будет убрана функция Aero Shake. Она отключится автоматически после установки очередного пакета обновлений.

Напомним, что ранее Microsoft объявила о прекращении поддержки приложений Paint и WordPad. Обычно такие вещи дублируются, поясняют эксперты. Они только занимают ресурсы, не принося никакой реальной пользы. Поэтому от них избавляются. С другой стороны, недавно в Microsoft заявили о выпуске обновлений для Windows 7.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.12 / Украина и ЕС достигли договоренности о дате заседания Совета ассоциации, которое отменили из-за пандемии коронавируса

16.07 / Сибирские татары выступили против установки памятника Ермаку в Тобольске

18.12 / Россия в 2020 году собрала второй по объемам урожай зерна в истории

22.01 / Байден приказал разведке изучить антироссийские истории

26.03 / Переход к “зеленой” экономике ускорит технологические перемены и создаст рабочие места – ДТЭК

12.10 / Армения и Азербайджан взаимно обвинили друг друга в новых обстрелах

24.06 / Аллахвердиева: Арахамия и Корниенко поклялись, что не говорили ничего из опубликованного

23.11 / Нардепы обжаловали в Конституционном Суде постановление Кабмина о “карантине выходного дня”

21.08 / В доме в Ярославле после взрыва газа обрушились перекрытия еще трех этажей

03.02 / Арестованный за незаконную акцию в Москве «школьник» оказался совершеннолетним

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика