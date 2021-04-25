От COVID-19 умер дизайнер Альбер Эльбаз

Израильская газета Haaretz 25 апреля сообщила, что модельер умер от коронавирусной инфекции.

Эльбаз прославился как креативный директор французского дома моды Lanvin, этот пост он занимал с 2001 по 2015 год.

В начале этого года после большого перерыва Эльбаз вернулся в моду и запустил собственный модный бренд AZ Factory. Показ дебютной коллекции состоялся в январе на Неделе высокой моды в Париже, написал Esquire.

Эльбаз родился в 1961 году в Марокко, с семьей переехал в Израиль в 10-летнем возрасте. С семи лет он рисовал модели одежды.

В 1990-х Эльбаз работал во французских домах моды Guy Laroche и Yves Saint Laurent.

Контекст:Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии COVID-19 в мире подтвердили у более 146,5 млн человек, умерло 3,1 млн заболевших.

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