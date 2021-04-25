 

В Кремле сообщили, когда может состояться встреча Путина и Байдена

25.04.2021, 14:12, Новости дня
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“Называют июнь, даже есть конкретные даты”, – отметил Ушаков, но даты не уточнил.

По его словам, решение будет приниматься в зависимости от многих факторов. 

Контекст:Байден вступил в должность президента США 20 января.
Его первый телефонный разговор с главой Кремля состоялся 26 января. Байден в беседе с Путиным подтвердил “решительную поддержку” Вашингтоном суверенитета Украины. Путин отметил, что нормализация отношений между РФ и США “отвечала бы интересам обеих стран и всего международного сообщества”.
В марте в российско-американских отношениях разгорелся кризис после интервью Байдена, опубликованного 17 марта, в котором он назвал Путина убийцей и заявил, что тот заплатит за вмешательство в американские выборы. По данным американской разведки, Россия проводила кампанию по дискредитации Байдена во время выборов в 2020 году и ее лично санкционировал Путин.
В день публикации интервью Байдена МИД России вызвал своего посла в США для консультаций в Москву. В МИД РФ пояснили, что консультации с послом нужны для того, чтобы проанализировать, “что делать и куда двигаться” в контексте отношений между Россией и США.
18 марта Путин ответил на слова Байдена. Он пожелал американскому коллеге здоровья и добавил: “Кто как обзывается, тот сам так называется”. Путин также предложил Байдену 19-го или 22 марта поговорить в “прямом эфире” о двусторонних отношениях России и США и о стратегической стабильности.
В Белом доме в ответ заявили, что Байден в январе уже провел телефонные переговоры с президентом РФ и “есть другие мировые лидеры, с которыми он еще не взаимодействовал”. Пресс-секретарь Байдена Джен Псаки отметила, что глава Белого дома в ближайшие дни “будет очень занят”.
Второй разговор двух президентов состоялся 13 апреля на фоне эскалации ситуации на востоке Украины. 
Байден подчеркнул “неизменную поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины”, выразил озабоченность наращиванием военного присутствия России у границы с Украиной и в оккупированном Крыму, а также предложил Путину провести в третьей стране встречу на высшем уровне “для обсуждения всего спектра вопросов, стоящих перед Соединенными Штатами и Россией”. 
В течение двух месяцев США ввели несколько пакетов санкций против России: 2 марта минфин применил ограничения против ряда чиновников силовых ведомств России из-за отравления и преследования российского оппозиционера Алексея Навального. США также прекратили оказание помощи РФ, за исключением гуманитарной, и исключили Россию из списка стран, в которые могут быть разрешены продажа и экспорт вооружений.
С 18 марта министерство торговли США ввело новые экспортные ограничения против России из-за применения химического оружия против Навального.
15 апреля США ввели новый пакет санкций против России. Ограничения коснулись 32 лиц, причастных к вмешательству в выборы президента США в 2020 году, и шести технологических российских компаний, которые оказывают киберподдержку российским спецслужбам, сообщили в Белом доме.
Кроме того, США ввели новые ограничения против РФ из-за оккупации Крыма и решили выслать из страны 10 сотрудников из российского посольства в Вашингтоне. По данным Белого дома, среди них есть представители российских спецслужб.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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