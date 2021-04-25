Мнение: «Застой-2», экспорт потребтоваров и российские детали в Ламборгини

1. Фонд «Либеральная миссия» выпустил доклад под названием «Застой-2», в котором сравнил экономику России с брежневским СССР (а заодно и с современной Венесуэлой). Либеральные экономисты недвусмысленно намекают, что нынешний курс на экономическую и социальную стабильность ведёт к замедлению темпов роста:

https://lenta.ru/news/2021/04/16/vene/

Авторы проанализировали период с 2009 по 2019 год и сравнили ее с «эпохой застоя» 1976-84 годов. По их оценкам, нынешние показатели развития ниже — 1 процент в год в среднем против 1,6 процента.

Конечно же, это сравнение весьма лукавое, и вот почему:

А. В демографическом отношении СССР при Брежневе был заметно более молодой страной, чем современная Россия, у него ещё оставался значительный потенциал роста за счёт урбанизации и вливания новых рабочих рук в современную экономику. Пожалуй, это немного похоже на состояние современного Китая, тоже ещё не полностью растратившего свой демографический потенциал. К сожалению, из-за фундаментальных проблем плановой экономики позднебрежневские темпы роста были в несколько раз ниже, чем у китайского капитализма. У России сегодня подобных демографических преимуществ попросту нет.

Б. В конце правления Брежнева цены на нефть были стабильно высокими, СССР без проблем зарабатывал на экспорте. Россия же за указанное десятилетие столкнулась с двумя периодами резкого снижения нефтяных цен — в 2009-2010 и 2014-2015 годах.

В. «Застойная» стабильность во многом держалась на том, что Госбанк СССР невозбранно печатал деньги для проблемных отраслей и предприятий, затыкая таким образом дыры в экономике. Отсюда и огромная скрытая инфляция, проявлявшаяся в качестве позднесоветских бартера и дефицита.

Экономическая политика современной России может служить образцом здравомыслия. Год назад горячие головы попытались было применить простые и неправильные решения — льготную ипотеку, ручное управление ценами — однако последствия проявились так быстро и так неприятно, что власти быстро откатили всё назад. Всерьёз сравнивать экономику 2021 года с экономикой 1981 года может только бесконечно далёкий от мира финансов журналист.

2. Современная Россия, в отличие от брежневского и постбрежневского СССР, не испытывает ни малейшего дефицита потребительских товаров. Более того, мы ставим новые рекорды по их экспорту:

https://sdelanounas.ru/blogs/140611/

Экспорт одежды всех видов в 2020 г. вырос на 12% до 555 млн долл. Это новый исторический максимум… <…>

Экспорт мебели в 2020 г. вырос на 6% до 276 тыс. т. Третий год подряд обновляется исторический максимум, седьмой год подряд фиксируется существенный прирост; по сравнению с началом 2010-х гг. поставки выросли более чем вдвое. В стоимостном выражении экспорт остался на рекордном уровне предыдущего года — 438 млн долл.

Экспорт моющих и чистящих средств в 2020 г. вырос на 19% до 376 тыс. т. Это новый исторический максимум, а величина прироста — 60 тыс. т — стала рекордной в истории (прежний рекорд — 50 тыс. т в 2005 г.). В поставках доминирует продукция для розничной продажи. В стоимостном выражении экспорт составил 298 млн долл. (+9,5%).

Экспорт средств для макияжа и ухода за кожей в 2020 г. вырос на 30% до 25,2 тыс. т. Это новый исторический максимум, рост фиксируется шестой год подряд. В стоимостном выражении экспорт остался на рекордном уровне предыдущего года — 253 млн долл.

Экспорт подгузников, прокладок и схожих изделий в 2020 г. вырос на 8,3% до 68,8 тыс. т. Это очередной исторический максимум… <…> В стоимостном выражении экспорт составил 244 млн долл. (+2,3%), что стало новым рекордом.

Экспорт средств для волос в 2020 г. вырос на 6,6% до 69,3 тыс. т. Это новый исторический максимум, рост фиксируется пятый год подряд. В стоимостном выражении экспорт составил 229 млн долл. (-3%).

Экспорт мыла и аналогов (гелей для душа, а также, по странной причуде классификатора, влажных салфеток) в 2020 г. вырос на 35% до 109 тыс. т. Это новый исторический максимум. В стоимостном выражении экспорт составил рекордные 140 млн долл. (+23%).

Экспорт дезодорантов и антиперсперантов в 2020 г. вырос на 47% до 22,2 тыс. т. Это очередной исторический максимум, рост фиксируется шестой год подряд. В стоимостном выражении экспорт составил рекордные 118 млн долл. (+18%).

Экспорт игрушек в 2020 г. вырос на 22% до 106 млн долл. Это очередной исторический максимум. В 2010-е гг. экспорт имеет устойчивую тенденцию к росту (только в 2015 г. было небольшое снижение), по сравнению с 2010 г. поставки выросли почти в 6,5 раз.

Экспорт предметов домашнего обихода из пластмасс (посуды, туалетных принадлежностей и т. п.) в 2020 г. вырос на 34% до 18,1 тыс. т. Третий год подряд обновляется исторический максимум. В стоимостном выражении экспорт составил рекордные 62,3 млн долл. (+16%).

Экспорт кухонных изделий из чёрных металлов в 2020 г. вырос на 9,5% до 17,6 тыс. т. Это очередной исторический максимум, по сравнению с 2013 г. поставки выросли более чем вдвое. В стоимостном выражении экспорт составил рекордные 51,7 млн долл. (+2,5%).

Экспорт спортинвентаря в 2020 г. вырос на 4,7% до 48,1 млн долл. Четвёртый год подряд обновляется исторический максимум, в 2000-е гг. экспорт не превышал 15 млн долл.

Экспорт кухонных изделий из алюминия в 2020 г. вырос на 37% до 7 тыс. т. Это лучший результат как минимум с середины 90-х годов (более ранних данных нет). В стоимостном выражении экспорт составил рекордные 40,5 млн долл. (+32%).

Экспорт мебельных принадлежностей (матрасов, подушек и т. п.) в 2020 г. вырос на 37% до 8,6 тыс. т, а в стоимостном выражении — на 14% до 30,9 млн долл. Оба показателя стали рекордными в истории.

Экспорт освежителей воздуха и схожей продукции в 2020 г. вырос на 5,4% до 12,3 тыс. т. Это очередной исторический максимум, поставки растут непрерывно с 2008 г. В стоимостном выражении экспорт остался на рекордном уровне прошлого года — 24,5 млн долл.

Экспорт постельного и столового белья в 2020 г. вырос на 19% до 2,52 тыс. т. Это лучший результат с 2006 г., рост идёт четвёртый год подряд. В стоимостном выражении экспорт составил рекордные 22,5 млн долл. (+2,9%).

Экспорт средств для чистки и полировки в 2020 г. вырос на 13% до 15 тыс. т. Это лучший результат в новейшей истории России, четвёртый год подряд фиксируется значительный прирост. В стоимостном выражении экспорт составил 18 млн долл. (+6,6%).

Экспорт бытовых газовых плит (и схожих устройств) в 2020 г. вырос на 6,7% до 156 тыс. штук. Это лучший результат как минимум за последние 26 лет (более ранних данных нет). Рост отмечается девятый год подряд, за это время поставки выросли в 4 раза. В стоимостном выражении экспорт составил 13,5 млн долл. (-10%).

Экспорт зубных щёток в 2020 г. вырос на 14% до 30,9 млн штук. Это очередной исторический максимум, рост идёт всё нынешнее десятилетие, при этом до 2015 г. поставки не превышали 5 млн штук. В стоимостном выражении экспорт составил 14,8 млн долл. (+15%).

Экспорт ковров и текстильных напольных покрытий в 2020 г. вырос на 23% до 5,13 тыс. т (примерно 4,1 млн кв. м). Это лучший результат как минимум с середины 90-х годов. В стоимостном выражении экспорт составил рекордные 13,9 млн долл. (+11%).

Экспорт велосипедов в 2020 г. вырос на 37% до 178 тыс. штук. В новейшей истории России выше был только экспорт в 1992 г., когда ещё не подверглись коренному изменению кооперационные связи между бывшими союзными республиками, и из России только в страны СНГ было вывезено 635 тысяч велосипедов и мопедов (общий экспорт оценивается в 700 тысяч). В стоимостном выражении экспорт составил 13,7 млн долл. (+36%).

Экспорт тряпок для уборки в 2020 г. вырос на 64% до 2127 тонн. Это новый исторический максимум, существенный прирост отмечается пятый год подряд. В стоимостном выражении экспорт составил рекордные 13,6 млн долл. (+56%).

Экспорт музыкальных инструментов в 2020 г. вырос на 63% до 13,4 млн долл. Это лучший результат как минимум с 1994 г. (более ранних данных нет), третий год подряд фиксируются быстрый рост, в том числе в дальнее зарубежье (США, Германия и др.).

Экспорт художественных красок в 2020 г. вырос на 12% до 2148 тонн. Это лучший результат как минимум с середины 1990-х гг., рост отмечается пятый год подряд. В стоимостном выражении экспорт составил 12,9 млн долл. (+9,5%).

Некоторая часть из приведённых цифр включает в себя реэкспорт, который при сборе статистических данных сложно отделить от товаров собственного производства. Тем не менее, список весьма впечатляющий и наглядно демонстрирующий преимущества свободного бизнеса и торговли.

Кстати, вопрос на засыпку. Какой процент от зарплаты тратили молодые советские родители на подгузники для младенца?

3. Новость, которую одобрил бы Леонид Ильич – известный любитель и коллекционер авто. Современная Россия производит комплектующие для автомобилей самых известных люксовых марок:

https://zen.yandex.ru/media/sdelanounas.ru/v-ferrari-i-lamborghini-est-chutchut-azlk-6075af331ed0510413f27566

Сегодня на территории АЗЛК, на той его части которую не занимает завод Рено, расположен Технополис “Москва”. В числе резидентов – десятки заводов, причем все они высокотехнологичные, включая производство микроэлектроники, инновационных материалов, сложнейших устройств. Только вдумайтесь, сегодня вместо завода, производившего устаревшие низкокачественные уродливые автомобили производят множество инновационных современных продуктов.

И вот среди резидентов есть компания НПО “Композит”, которая производит изделия из современных инновационных композитных материалов. Но причем тут суперкары? Вот что сообщает «Технополис Москва»:

Резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» — научно-производственное объединение «Композит» — запустил производство линейки композитных деталей для автомобилей премиальных марок.

Новая продукция представляет собой карбоновые компоненты экстерьера и интерьера для моделей Ferrari, Lamborghini, Mercedes и пополнит портфель компании из более чем двух тысяч деталей из композитных материалов. Наличие передовых технологий позволяет резиденту производить изделия на одном уровне с крупными автомобильными концернами. Порядка 40% новых произведенных деталей для премиального автопрома будет отправлено на экспорт.

Причем это не какие-то подпольные аналоги оригинальных деталей. Эта продукция производится и поставляется официальным дилерам премиальных марок.