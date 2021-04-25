Жителей многоэтажки эвакуировали в Казани из-за сообщений о бомбе

Из жилого дома в Казани эвакуировали десятки человек после сообщений о бомбе в здании, сообщил источник в экстренных службах Татарстана.

Инцидент произошел в доме на улице Адоратского, на место выехали саперы, передает РИА «Новости».

Тем временем источник в правоохранительных органах рассказал, что саперные работы завершились, спасатели бомбу не нашли. В настоящее время жильцы вернулись в свои квартиры.

Напомним, в начале февраля через соцсеть Likee в РФ «заминировали» 20 тыс. школ.