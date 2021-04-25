Бортников рассказал о планировавшемся военном перевороте в Белоруссии

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25.04.2021, 14:08, Новости дня
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Директор ФСБ РФ Александр Бортников рассказал в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин» о том, что полученные объективные и достоверные материалы подтверждают, что в Белоруссии пытались совершить военный переворот.

Бортников утвердительно ответил на вопрос ведущего Павла Зарубина о том, можно ли подтвердить, что в Белоруссии имела место попытка именно военного переворота. «Об этом свидетельствуют те объективные и достоверные материалы, которые мы получили в результате задержания лиц – вы знаете, о ком я говорю – в Москве. На данный момент идет активная работа следственных подразделений Белоруссии. Поэтому конечные выводы нужно будет делать по результатам окончательным расследований», – цитирует его РИА «Новости».

На вопрос о том, насколько существенную роль в попытке переворота пытались играть США, Бортников ответил, что эта тема «исследуется в рамках уголовного дела, которое на сегодняшний момент осуществляет Комитет государственной безопасности и следственные органы Белоруссии».

Ранее Лукашенко раскрыл сценарии попытки переворота в Белоруссии.

Напомним, 17 апреля Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала двух человек, готовивших военный переворот и устранение президента Белоруссии, планировавших разграбить и присвоить имущество Александра Лукашенко. Сам Лукашенко обвинил в готовившемся покушении спецслужбы США. КГБ Белоруссии впервые в истории возбудил уголовное дело по статье о попытке захвата власти.

ФСБ опубликовала оперативную видеосъемку задержания юриста Юрия Зенковича и политолога Александра Федуты по подозрению в подготовке государственного переворота в Белоруссии.



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