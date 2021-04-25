 

«Огурцы не помогут»: Надежда Бабкина откровенно рассказала о визитах к пластическому хирургу

25.04.2021, 14:00, Разное
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Надежда Бабкина никогда не боится смелых вопросов журналистов и всегда откровенно на них отвечает. Певица не скрывает, что регулярно посещает пластического хирурга и вкладывает в свою внешность огромные средства.
В 71 год артистка выглядит намного лучше, чем 10-20 лет назад. Надежда Бабкина призналась, что не обращает внимание на слухи по поводу своей внешности. Она пошутила, что «обложится огурцами и натереться свеклой уже не поможет». По словам знаменитости, не нужно доводит себя до состояния, когда «что-то не лежит на месте, так как окончательно растянулось».

Советоваться с кем-либо по поводу правильно принятого решения Надежда Бабкина не собирается. Она живет так, как сама считает верным. Для того, чтобы и дальше самореализовываться в профессии, ей нужно оставаться «в строю», а этот процесс, как отмечает артистка, «огромный труд». Кроме денежных средств речь идет о дискомфорте, неудобства и усилиях, которые необходимо прикладывать для сохранения здоровья.

Артистка призналась, что далеко не все косметологические процедуры приятны. Однако она старается посещать салоны красоты практически каждый день. При этом начинает себя ощущать болезненно, если больше трех дней не была на процедурах.



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