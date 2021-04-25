 

Наталья Водянова, Ульяна Сергеенко, Юрий Колокольников и другие гости благотворительного ужина

25.04.2021, 13:26, Разное
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В прошедшую субботу, в особняке Леман в Гранатном переулке столицы собрались друзья фонда “Обнаженные сердца”. Среди них Ульяна Сергеенко, Светлана Ходченкова, Полина Киценко, Мария Миногарова, Константин Крюков и многие другие.

Ульяна Сергеенко

Ужин, организованный компанией BVLGARI и Augustinus Bader, носил статус “благотворительный” и главным “блюдом” его стал аукцион. Игорь Верник не без помощи супермодели и основателя фонда “Обнаженные сердца” Натальи Водяновой пустил с молотка эксклюзивные лоты – предметы и впечатления: сумку из эксклюзивной капсульной коллекции Mary Katrantzou x Bvlgari, платье, созданное дизайнером Mary Katrantzou, двухдневный комплекс в клинике Augustinus Bader в Германии, недельный отдых на Карибах в отеле Cheval Blanc St-Barth Isle de France, кроссовки Fashion Baby от Лукаса Портмана, фотосъемку от модного фотографа Хьюго Комте и многое другое.

Игорь Верник

Общими усилиями партнеров и гостей собрано 588 000 евро, которые пойдут на развитие основных проектов фонда “Обнаженные сердца”. Культурно-развлекательную программу вел Юрий Колокольников, а выступали актриса и певица Ян Гэ, рэпер Федук, а также артист современного балета и хореограф-постановщик Мариинского театра Владимир Варнава.

Юрий КолокольниковЯн Гэ



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