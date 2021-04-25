Ломаченко сразится с японцем Накатани 26 июня

Поединок состоится 26 июня в Лас-Вегасе (США), сообщает официальный транслятор боя телеканал ESPN.

Это будет первый поединок 33-летнего Ломаченко после поражения от американца Теофимо Лопеса в октябре прошлого года.

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Допис, поширений LOMA (@lomachenkovasiliy)

Накатани также проиграл Лопесу единогласным решением судей в их поединке в июле 2019 года. В последнем бою в декабре прошлого года японский боксер победил Феликса Вердехо из Пуэрто-Рико техническим нокаутом.

Контекст:В ночь на 18 октября 2020 года Ломаченко по единогласному решению судей проиграл Лопесу бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Сам Ломаченко не признал проигрыш Лопесу по очкам. От реванша с Ломаченко Лопес отказался.

Это было второе поражение украинца на профессиональном ринге: в марте 2014 года Ломаченко уступил мексиканцу Орландо Салидо, тоже по решению судей.

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