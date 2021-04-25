Снял маску, кашлял на коллег. В Испании арестовали мужчину, заразившего COVID-19 22 человека

“Несмотря на симптомы болезни и прохождение ПЦР-теста, он продолжил свою обычную жизнь, не дожидаясь результата и не поддерживая карантин”, – отметили в сообщении.

* Detenido en #Manacor un hombre por contagiar de #COVID19 a 22 personas

A pesar de tener síntomas y haberse realizado una prueba #PCR, continuó con su vida normal sin esperar al resultado ni mantener una cuarentena

— Policía Nacional (@policia) April 24, 2021

Коллеги мужчины рассказали, что он пришел на работу с температурой 40 градусов, “повсюду громко кашлял, спустил маску и говорил, что заразит всех”.

По данным полиции, испанец заразил восемь человек напрямую и 14 – косвенно. Среди зараженных – его коллеги, члены их семей, а также люди, с которыми он пересекался в спортзале.

По информации Euronews, трое из заразившихся – дети в возрасте одного года. Полиция начала расследование в конце января, когда стало известно о вспышке в Манакоре.

Контекст:Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Испании коронавирус подтвердили почти у 3,3 млн человек, умерло 77,5 тыс. заболевших. Страна занимает девятое место в мире по распространению инфекции.

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