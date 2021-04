В Багдаде горел госпиталь для лечения COVID-19, погибло более 80 человек

Пожар в клинике Ибн аль-Хатиб начался после взрыва кислородного баллона. Местные власти заявили, что число погибших достигло 82 человек, а число раненых – 110.

Видео пожара публиковали очевидцы в соцсетях. Стивен Набли 25 апреля в Twitter написал, что в госпитале, охваченном огнем, взрывались кислородные баллоны.

The fire caused many of the oxygen tanks designated to support the #COVID19 patients in the hospital to explode. #Baghdad so far dozens of victims have been reported. pic.twitter.com/OAC8Jt3jq3

— Steven Nabil (@thestevennabil) April 24, 2021

По информации журналистов, часть пациентов больницы пропали без вести, их поисками занимаются родственники.

Очевидцы просшествия рассказали, что люди выпрыгивали из окон двухэтажного здания, пишет Reuters. Один из свидетелей пожара сообщил, что вывел из больницы своего брата, а затем вернулся за девушкой, которая задыхалась от дыма.

Выживших пациентов сгоревшей больницы перевели в другие медучреждения.

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи поручил провести расследование пожара. Он сказал, что инцидент является свидетельством халатности.

Агенство Reuters отмечает, что система здравоохранения Ирака разрушена десятилетиями санкций и войн.

Контекст:Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Ираке с начала пандемии COVID-19 подтвердили почти у более 1 млн человек, умерло 15,2 тыс. заболевших. Население Ирака составляет 37 млн человек.

