Ученые: Масса девятой планеты Солнечной системы в пять раз больше Земли

Учёные, изучая предполагаемую орбиту девятой планеты Солнечной системы, пришли к выводу, что её масса в пять раз больше Земли. Это позволит объяснить все неточности в расчётах и теориях исследователей космического пространства.

Ещё в 2016 году научные сотрудники Калифорнийского техинститута предположили, что на границе Солнечной системы есть девятая планета. Её наличие пока не удалось доказать и все теории строятся на гравитационном воздействии на экстремальные транснептуновые объекты (ETNO). Некоторые из них двигаются не по траектории, рассчитанной экспертами. Странности в их поведении можно объяснить наличием ещё одного небесного тела большей массы. Новые исследования, в ходе которых удалось изучить 19 ETNO, показывают некоторые ошибки в теоретических расчётах. В частности, масса предполагаемой девятой планеты должна быть в пять раз больше массы Земли. В этом случае часть данных согласуется с имеющейся теорией.

Несмотря на уменьшение гипотетической массы девятой планеты, так как изначально предполагалось, что она тяжелее Земли в 10 раз, это не решило несколько других неточностей в расчётах. Эксперты внимательно изучили движение небесных тел и ETNO. Это позволило выявить, что орбита предполагаемого небесного тела непостоянна и эксцентрична.

Источник: sport.znaj.ua