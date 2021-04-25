 

Мнение: Почему не любят генералов ФСИН?

25.04.2021, 12:42, Разное
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В Забайкалье погиб генерал ФСИН (на снимке).

В интернете разгоняется версия, что приехавшего на охоту генерала и его приятеля застрелил пьяный егерь. Охота, мол,  была легальной – «в связи с африканской чумой свиней была открыта охота на кабанов». Хотя на официальном сайте Минприроды Забайкальского края – ни слова про легализацию охоты на кабанов. А на сайте СКР – ни слова про пьяного егеря.

Более того, по информации, размещенной на сайте Минприроды Забайкалья «с 20 апреля по 10 мая введено ограничение на пребывание граждан и транспортных средств» (отсюда). Из-за лесных пожаров, бушующих в лесах Забайкальского края. В том числе и в Карымском районе, где погиб генерал.

Похоже, что генерал не был на охоте, а поехал побраконьерствовать. И егерь, думаю, не был пьян. Не до спиртного там сейчас – леса полыхают… И что там произошло на самом деле, от нас, скорей всего,будут скрывать…

Но мне другое интересно. Погиб человек. Трое его детей остались без отца. Но почему-то мало кто сочувствует генералу и его семье. Почему? Почему в России так не любят генералов ФСИН?

Фотография погибшего генерала отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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