Мнение: Признание геноцида

Признание Байденом геноцида армян — это непрямой ответ США на новую ситуацию в Закавказье. Турция, одержав победу в Карабахе, создала (как бы это кому ни показалось странным) более устойчивый мир в этом регионе, так как обнулила российскую политику стабилизации неразрешимых конфликтов.

Карабахский тупик был выгоден прежней армянской власти, банально пилившей на нем оборонный бюджет и без того небогатой Армении. И, конечно, Кремлю, который фактически спонсировал прежнюю армянскую элиту, деля с нею гешефты. «Бархатная революция» Пашиняна плюс поражение в войне парадоксальным образом окончательно подорвали позиции «карабахского клана», и по всей видимости, новые выборы в Армении, о которых объявлено именно сегодня вместе с заявлением Пашиняна об отставке, только подтвердят крах прежней армянской номенклатуры.

Новая конфигурация открывает для Армении возможность уйти из-под монопольной кремлевской опеки и выстроить новые балансы отношений в регионе. Теперь с Турцией, в сущности, делить нечего — турки доказали всё, что могли. Фантомные боли, безусловно, остаются, грозная риторика будет присутствовать, но новый мир в Закавказье позволяет воспользоваться его плодами для строительства именно мирной жизни, а установление отношений с Турцией фактически раскрывает полу-блокаду Армении и отвязывает ее от Кремля, позволяя играть на противоречиях Эрдогана и Путина. Партия реванша в Армении остается, ее позиции не так уж и слабы, но поражение, причем оглушительное (да еще и вкупе с тем, что Россия буквально самоустранилась от помощи Армении и пришла в конце как падальщик рвать труп армянского Карабаха) — всё это делает партию реванша маргинальной.

Байден признанием геноцида возвращает ситуацию на исходные. Если у армянского руководства и были планы на улучшение отношений с Турцией, то теперь это сделать будет крайне сложно. По чисто психологическим причинам. В этом смысле Байден очень хорошо понимал, чего он хочет, нажимая на больное.

Нестабильность — это то, чем США любят и умеют торговать. Они всегда предлагают себя в качестве арбитра, и для этого для них крайне важен конфликт в любой значимой для них локации. Повышая градус конфликта в Закавказье, США ненавязчиво предлагают себя в качестве третьей стороны, способной уладить проблемы. Ничего другого за признанием геноцида не стоит — сугубо текущие расклады. Для Байдена важно притормозить взявшего быстрый старт Эрдогана, сломать график строительства его «логистичесой сверхдержавы» и в конечном счете создать проблемы для Китая. Ничего личного — просто политика.

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