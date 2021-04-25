«Три дня кричал от боли, потом умер»

Пациент тюремной больницы — о том, как мучаются и умирают в ее стенах.

«Брат в очень тяжелом состоянии. Ноги не действуют, левая рука после перелома тоже. Но главное — сильные боли в ногах. Последний раз, когда звонил, сказал, что боится умереть от болевого шока», — Инна, сестра заключенного колонии № 16 под Мурманском, не знает, как спасти брата. По ее словам, лекарств он практически не получает. Единственная надежда — передачки от родных, которые нужно долго и мучительно согласовывать с фсиновским начальством.

Денис переведен в больницу, которая обслуживает все зоны Мурманской области. Находится на территории ИК-18. Жалобы от ее пациентов на нехватку, а то и просто отсутствие лекарств и медпомощи приходят периодически.

В 2017 году в 18-й зоне вспыхнул бунт. Условия в больнице стали не главной его причиной, но одной из многих — так «Новой» рассказывали сами заключенные.

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Жаловались зеки и на фактическое отсутствие медпомощи в ИК-16. Два года назад они отправили открытое письмо губернатору Чибису, заявив, что систему оказания медпомощи в колонии расценивают как пытки.

Люди потребовали обеспечить их хотя бы первичной медицинской помощью и жизненно необходимыми лекарствами. Ответ пришел из ФСИН — жалобщикам рекомендовали решать вопросы непосредственно с персоналом здравпункта. После публикации «Новой» в зону все же пришла прокурорская проверка, а после нее в здравпункте нашлись все нужные лекарства, и какое-то время заключенные получали все положенное по закону.

Фотография «палаты с удобствами» в ИК-18, Мурманская область

Денис Мунин был в числе подписавших письмо. Инвалид II группы, он страдает серьезным неврологическим заболеванием, в результате которого потерял способность ходить, передвигается на костылях. В прошлом году в суде доказал неоказание ему медицинской помощи, выиграв суд против тюремной санчасти. Однако мало что изменилось.

«Осенью я ему отправляла посылку с лекарствами, — вспоминает Инна, — он жаловался уже тогда на полное отсутствие обезболивающих препаратов, говорил, что боли не может терпеть совершенно. Прошел обследование у окулиста, очень сильно падает зрение. Была выписана срочная медикаментозная терапия, которая положена дважды в год. С учетом условий, в которых Денис находится, мы решили не ждать, и препараты я ему отправила. Еще просил, чтоб, не дай бог, не было ничего, кроме лекарств, — ни единой конфеты. Иначе завернули бы всю посылку».

«Мне прописан симвастатин, это по кардиологии, в ИК-16 его больше месяца не было, сейчас не знаю, меня в больницу перевели, — рассказывает «Новой» Денис Мунин. — Карбамазепин — противосудорожное — тоже отсутствует, никто его давно не получает, а судороги меня мучают постоянно. Мне даже уже другой препарат назначили на замену, но его тоже больше нет. Лечимся тем, что передают с воли. Сейчас лежит несколько человек с астмой, для них медсестры за свой счет купили пузырек спрея, который снимает приступ, — один на всех. Вот по очереди его и прыскают».

В марте Мунин упал и сломал руку. По словам сестры, помощь ему не оказали. Перелом был со смещением, сложный, предложили два варианта: либо загипсовать по пояс (в его случае это означает вообще лишиться возможности себя обслуживать), либо «косынку» — бинтовую перевязь.

В итоге рука у него посинела и обвисла, сейчас она вообще не работает», — говорит Инна. Происходящее она называет издевательством над человеком.

На фоне перенесенного гепатита у Мунина диагностирован цирроз печени 2-й степени. Гепатопротекторов, которые назначаются пожизненно, по словам родственников, он тоже не получает. В больнице дают те препараты, которые передали с воли, они заканчиваются. При этом новую передачку собрать непросто: ряд лекарств рецептурные, в свободной продаже их нет.

«Он писал жалобу, и не одну, но в ответ ему всегда сообщают, что все медикаменты в наличии, и он якобы все получает, — продолжает Инна. — Он не отсидел еще и половины срока, и с таким лечением у него нет шансов дожить до его конца. Мне очень страшно. У него в больнице рядом мальчик только что умер. Денис звонил и плакал. Говорит, человек три дня от боли кричал, его к кровати привязывали, а потом умер».

«За последние дни у нас умерло трое, — уточняет Мунин. — Еще троих в тяжелом состоянии перевезли в гражданскую областную больницу».

Тут стоит напомнить о постановлении правительства № 1466 «Об утверждении Правил оказания лицам, заключенным под стражу или отбывающим наказание в виде лишения свободы, медицинской помощи…». Согласно этому документу, осужденным гарантированы все виды медпомощи, консультации гражданских врачей при отсутствии нужного специалиста в тюремной больнице (в течение трех дней), а также обеспечение за счет ФСИН всеми необходимыми препаратами.

Впрочем, о нормах закона, регламентирующих тюремную медицину, не слышал в эти дни, кажется, только ленивый. Но, как видно, будь ты самым известным в стране политзеком или обычным сидельцем с большим сроком, эти самые нормы не работают.

«Новая» поинтересовалась происходящим в тюремной больнице в мурманской ОНК. Там обещали организовать проверку — как только в комиссию дойдет письмо с жалобой от заключенных.

Татьяна Брицкая

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