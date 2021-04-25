В минобороны Швеции назвали “дымовой завесой” отвод войск РФ от границы Украины

Хультквист отметил, что РФ сохраняет “свободу действий”, оставляя у границ Украины вооружение, и может быстро перебросить войска обратно.

По словам главы минобороны Швеции, Россия может “повышать и понижать уровень напряженности” в зависимости от своих интересов.

Хультквист обвинил Россию в эскалации конфликта. Он подчеркнул, что масштабные учения российской армии “создают чрезвычайно напряженную ситуацию”.

Контекст:В конце марта – начале апреля СМИ и очевидцы начали публиковать видеодоказательства, что Россия активно перебрасывает военную технику в Крым через Керченский мост и стягивает войска к границе с Украиной.

30 марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак подтвердил, что РФ наращивает войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, что “создает угрозу военной безопасности государства”. Украинская разведка заявила, что Россия хочет расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам “ДНР” и “ЛНР” территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

19 апреля верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что численность российских войск на границе с Украиной и в оккупированном РФ Крыму достигла 150 тыс., позже Европейская служба внешних связей скорректировала цифру до 100 тыс. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби отказался называть точные данные, но сообщил, что “это наибольшее наращивание сил, которое мы видели с 2014 года”.

Из-за эскалации ситуации на Донбассе командование войск США в Европе объявило максимальную готовность.

Власти РФ на фоне обострения ситуации на востоке Украины объявили о контрольной проверке войск. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к “западным рубежам” две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они задействованы в учениях, которые завершатся в течение 14 дней. 22 апреля он сообщил, что 23 апреля войска начнут возвращаться в пункты постоянной дислокации.

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