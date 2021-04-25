 

Глава УЕФА заявил, что основатели Суперлиги столкнутся с санкциями

25.04.2021, 12:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Он не исключил запрета на участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Чеферин считает, что к английским клубам “Челси”, “Манчестер Сити”, “Арсенал”, “Тоттенхэм”, “Ливерпуль” и “Манчестер Юнайтед” следует относиться более снисходительно, потому что они первыми вышли из Суперлиги Европы.

Наиболее суровые наказания ожидают “Реал Мадрид”, “Барселону” и “Ювентус”, которые до сих пор не отменили свое участие в Суперлиге. Глава УЕФА сказал, что клубы сами виноваты в проблемах, с которыми столкнутся.

По его словам, решение о санкциях будет принято в течение нескольких дней.

23 апреля на заседании исполнительного комитета УЕФА было принято решение не применять санкции к клубам – основателям Суперлиги Европы.

“После событий этой недели мы хотим двигаться дальше и воодушевить мировое футбольное сообщество перед возвращением матчей в ближайшие выходные”, – заявили в Ассоциации европейских клубов.

Контекст:В ночь на 19 апреля 12 футбольных европейских топ-клубов объявили о создании нового турнира – Суперлиги Европы. В состав клубов-основателей вошли шесть команд английской Премьер-лиги: “Арсенал”, “Челси”, “Ливерпуль”, “Манчестер Сити”, “Манчестер Юнайтед” и “Тоттенхем”, а также по три клуба из Италии и Испании: “Интер”, “Милан”, “Ювентус”, “Барселона”, “Реал” и “Атлетико”. Ожидалось, что к Суперлиге присоединятся еще три клуба.
В УЕФА новый турнир назвали “циничным проектом”, который основан на личных интересах нескольких клубов. Турнир также раскритиковал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По его мнению, Суперлига нанесет большой ущерб футболу.
Чеферин заявил, что футболисты, которые сыграют в турнире Суперлиги Европы, не смогут выступить в составах своих национальных команд на чемпионатах мира и Европы.
19 апреля член исполкома УЕФА, президент Датского футбольного союза Йеспер Меллер сообщил, что 23 апреля УЕФА на внеочередном заседании исполкома может исключить из Лиги чемпионов трех полуфиналистов турнира – “Челси”, “Манчестер Сити” и “Реал”.
Глава новосозданной Суперлиги Европы и президент ФК “Реал” (Мадрид) Флорентино Перес заявил о возможности провести свой чемпионат мира по футболу для членов Суперлиги.
Как заявила пресс-служба УЕФА 20 апреля, против создания футбольной Суперлиги единогласно выступили все 55 футбольных европейских ассоциаций, которые входят в Союз европейских футбольных ассоциаций.
20 апреля клубы, заявившие о создании нового турнира, начали из него выходить. На данный момент в Суперлиге остаются только “Ювентус”, “Реал” и “Барселона”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.04 / В Шанхае показали концепт-кар Roewe Jing

28.06 / В мире: Поправки к Конституции защитят Курилы от Японии

15.07 / Власти Турции пообещали сохранить иконы и фрески Айя-Софии

19.09 / Ливийская нефтяная компания объявила о возобновлении экспорта нефти

01.03 / Самого древнего титанозавра обнаружили в Южной Америке

21.08 / Сын Зеленского переболел коронавирусом

23.11 / Hill – администрация Трампа всё-таки вышла из ДОН — несмотря на негодование в сенате

11.12 / Нидерланды объявили персонами нон грата двух российских дипломатов из-за шпионажа и кражи технологий

24.12 / Нацполиция Украины не получала от России запроса на выдачу Маркива – Клименко

18.07 / Глава Верховного Суда об идеях Саакашвили: Кроме лозунгов о радикальных изменениях, ничего конкретного не слышим

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика