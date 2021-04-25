Глава УЕФА заявил, что основатели Суперлиги столкнутся с санкциями

Он не исключил запрета на участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Чеферин считает, что к английским клубам “Челси”, “Манчестер Сити”, “Арсенал”, “Тоттенхэм”, “Ливерпуль” и “Манчестер Юнайтед” следует относиться более снисходительно, потому что они первыми вышли из Суперлиги Европы.

Наиболее суровые наказания ожидают “Реал Мадрид”, “Барселону” и “Ювентус”, которые до сих пор не отменили свое участие в Суперлиге. Глава УЕФА сказал, что клубы сами виноваты в проблемах, с которыми столкнутся.

По его словам, решение о санкциях будет принято в течение нескольких дней.

23 апреля на заседании исполнительного комитета УЕФА было принято решение не применять санкции к клубам – основателям Суперлиги Европы.

“После событий этой недели мы хотим двигаться дальше и воодушевить мировое футбольное сообщество перед возвращением матчей в ближайшие выходные”, – заявили в Ассоциации европейских клубов.

Контекст:В ночь на 19 апреля 12 футбольных европейских топ-клубов объявили о создании нового турнира – Суперлиги Европы. В состав клубов-основателей вошли шесть команд английской Премьер-лиги: “Арсенал”, “Челси”, “Ливерпуль”, “Манчестер Сити”, “Манчестер Юнайтед” и “Тоттенхем”, а также по три клуба из Италии и Испании: “Интер”, “Милан”, “Ювентус”, “Барселона”, “Реал” и “Атлетико”. Ожидалось, что к Суперлиге присоединятся еще три клуба.

В УЕФА новый турнир назвали “циничным проектом”, который основан на личных интересах нескольких клубов. Турнир также раскритиковал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По его мнению, Суперлига нанесет большой ущерб футболу.

Чеферин заявил, что футболисты, которые сыграют в турнире Суперлиги Европы, не смогут выступить в составах своих национальных команд на чемпионатах мира и Европы.

19 апреля член исполкома УЕФА, президент Датского футбольного союза Йеспер Меллер сообщил, что 23 апреля УЕФА на внеочередном заседании исполкома может исключить из Лиги чемпионов трех полуфиналистов турнира – “Челси”, “Манчестер Сити” и “Реал”.

Глава новосозданной Суперлиги Европы и президент ФК “Реал” (Мадрид) Флорентино Перес заявил о возможности провести свой чемпионат мира по футболу для членов Суперлиги.

Как заявила пресс-служба УЕФА 20 апреля, против создания футбольной Суперлиги единогласно выступили все 55 футбольных европейских ассоциаций, которые входят в Союз европейских футбольных ассоциаций.

20 апреля клубы, заявившие о создании нового турнира, начали из него выходить. На данный момент в Суперлиге остаются только “Ювентус”, “Реал” и “Барселона”.

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