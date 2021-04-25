Назвали три главные ошибки во время завтрака худеющих

Диетолог Сюзи Баррелл рассказала, какие три ошибки совершают худеющие люди во время завтрака. В результате наносится урон не только фигуре, но и состоянию здоровья в целом.

Иногда люди завтракают слишком поздно. Чтобы поддерживать стройную фигуру, необходим ранний прием пищи – раньше девяти утра. Люди порой недооценивают калорийность кофе. На завтрак они предпочитают пить макиято, капучино, латте, однако в них содержатся различные компоненты, в том числе, сахар, молоко, сливки. Чистый кофе из натуральных зерен выступает в роли активатора обмена веществ. Однако вышеназванные его разновидности способствуют набору лишних килограммов.

Проблемы могут начаться, если организм не получает белок в достаточном количестве. На завтрак необходимо есть продукты для восполнения данного элемента. Блюда с высоким содержанием углеводов не дадут организму чувство насыщенности. К тому же они вызывают скачок уровня сахара в крови. Утром важно съедать минимум 20 граммов белка. Отличным станет вариант завтрака, куда войдут два яйца, греческий йогурт или же протеиновый коктейль.

Источник: www.medikforum.ru