 

Назвали три главные ошибки во время завтрака худеющих

25.04.2021, 12:16, Разное
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Диетолог Сюзи Баррелл рассказала, какие три ошибки совершают худеющие люди во время завтрака. В результате наносится урон не только фигуре, но и состоянию здоровья в целом.
Иногда люди завтракают слишком поздно. Чтобы поддерживать стройную фигуру, необходим ранний прием пищи – раньше девяти утра. Люди порой недооценивают калорийность кофе. На завтрак они предпочитают пить макиято, капучино, латте, однако в них содержатся различные компоненты, в том числе, сахар, молоко, сливки. Чистый кофе из натуральных зерен выступает в роли активатора обмена веществ. Однако вышеназванные его разновидности способствуют набору лишних килограммов.

Проблемы могут начаться, если организм не получает белок в достаточном количестве. На завтрак необходимо есть продукты для восполнения данного элемента. Блюда с высоким содержанием углеводов не дадут организму чувство насыщенности. К тому же они вызывают скачок уровня сахара в крови. Утром важно съедать минимум 20 граммов белка. Отличным станет вариант завтрака, куда войдут два яйца, греческий йогурт или же протеиновый коктейль.

Источник: www.medikforum.ru



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