 

Эксперт: Три ошибки во время завтрака негативно сказываются на фигуре

25.04.2021, 12:16, Разное
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Австралийский эксперт в вопросах питания Сьюзи Баррелл назвала три главных ошибки во время завтрака, негативно сказывающихся на фигуре и здоровье. Поздний приём пищи, кофе с добавками и недостаток белка провоцируют набор веса.
Под поздним приёмом пищи эксперт подразумевает момент, когда человек просыпается задолго до завтрака. Длительная задержка в этом случае не играет в пользу организма. Всё дело в активности метаболизма и способности человека усваивать пищу. Таким образом рано завтракать не только полезно для здоровья, но и для фигуры. Это касается и самого завтрака, ведь в нём должны содержаться белки. Баррелл отметила, что недостаточно одной порции хлопьев или тостов. Это только спровоцирует голод и повышенный аппетит. Лучше всего добавить в рацион греческий йогурт или протеиновый коктейль. Не лишними будут куриные яйца.

Ещё одной ошибкой является кофе. Сам по себе кофеин не оказывает сильного влияния на организм и тем более фигуру человека. Несмотря на это, мало кто употребляет кофе в чистом виде. Зачастую в него добавляют сливки или молоко, а также сахар. Всё это существенно увеличивает калорийность напитка и делает его нежелательным для людей на диете. Именно поэтому диетологи не рекомендуют налегать на кофе, если человек желает сбросить лишний вес.

Источник: www.medikforum.ru



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