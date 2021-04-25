Мнение: Петров, Боширов и Росатом: разгадка чешского скандала

Ну вот – я все в очередной раз угадал. Неделю назад написал пост “Взрывы в Чехии – самая простая версия”, в котором предположил, что бравые “Петров и Боширов” взрывали склады с оружием, чтобы не допустить с них “серых поставок” боеприпасов на Украину.

А вчера мою версию уже подтвердила “Нью-Йорк Таймс”:

“НЬЮ-ЙОРК, 25 апреля. /ТАСС/. Компания ЕМКО болгарского торговца оружием Эмилияна Гебрева ранее хранила боеприпасы на складах в деревне Врбетице в Чехии, где в 2014 году прогремели два взрыва, фирма также поставляла вооружения на Украину. Такие утверждения приводятся в статье, опубликованной в субботу в газете The New York Times.

Как говорится в материале, в электронном письме изданию “Гебрев признал, что он хранил боеприпасы на складе в Чехии”. Издание поясняет, что речь идет о складах во Врбетице на востоке республики. По версии чешской стороны, к взрывам на этих объектах в 2014 году причастны российские спецслужбы. Издание утверждает со ссылкой на чешских официальных лиц, что “целью были” указанные боеприпасы Гебрева.

Как отмечает газета, Гебрев также “признал то, что давно отрицал: его компания ЕМКО поставляла вооружения на Украину после 2014 года”. Соответствующие договоренности с украинскими фирмами якобы были закреплены в конце 2014 года.

Издание приводит слова двух источников, один из которых является украинским должностным лицом. По их версии, компания ЕМКО “в 2014 году подписала контракт на поставки артиллерийских боеприпасов украинским военным”.

Всё – в масть! Ай да я! Отсюда же ясно, почему Гебрева травили именно “новичком”, а не устроили ему какую-нибудь банальную автокатастрофу: не было цели выдать гибель торговца оружием за “случайность”. Наоборот: убийство должно было носить демонстративный и устрашающий характер – чтобы было никому “неповадно” заниматься поставками вооружений Украине. Правда, с дозой “новичка” опять не рассчитали…

Остается вопрос – почему все-таки разоблачение “всплыло” именно сейчас, спустя 7 лет? И вот тут я склоняюсь уже к “атомной” версии. Все-таки самые простые – обычно и есть реальные. А самое простое – это связать скандал с “гей-туристами” с его прямыми последствиями, которые случились едва ли не на следующий день после публикации. Речь – об отказе Росатому в строительстве АЭС в Чехии, при том, что там вроде бы уже было всё “на мази”. Строительство АЭС – это миллиарды евро, причем вроде бы, в данном случае Росатом в кои-то веки мог что-то строить за ЧУЖИЕ деньги (так-то практически все стройки Росатома за границей производятся за счет российского Фонда НацБлагосостояния- и в Турции, и в Египте, и в Индии, по схеме “ФНБ дает валютный кредит правительству страны, где строят АЭС, лет на 20 – правительство этими деньгами оплачивает услуги Росатома, расчеты – после 2040 года). Об этой схеме я уже писал тут в ЖЖ много раз, последний примерно год назад:

Строго говоря, весь “фонд национального благосостояния” уже “зарезервирован” только на один Росатом.

Вот после скандала Росатом в Чехию – на территорию ЕС – не пустили. Хотя коллеги наших “оперативников” из ГРУ вроде бы все сделали для успеха, даже премьер Чехии – наш человек. Но сначала убирают на Аляске Петера Келлнера (наш “кошелек” в Чехии), а потом организуют утечку по взрывам. И – ложка снова проплывает мимо рта. Придется продолжать этот онанизм – искать для Росатома клиентов среди всяких бантустанов – и платить ему за работу из своих же.

Тоска.