 

В РФ выявили 8,7 тыс. новых случаев коронавируса

25.04.2021, 12:02, Новости дня
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За минувшие сутки в РФ выявили 8 тыс. 780 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 8828 новых случаев коронавируса в 83 регионах, из них 13,3% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2526, Санкт-Петербурге – 701, Московской области – 611.

Всего в стране выявлено 4 762 569 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 388 008 человек, из них 7 540 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 332 летальных исходов. За весь период в РФ от коронавируса скончались 108 232 человек.

Накануне, 24 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8828. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 48.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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