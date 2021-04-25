 

Президент Армении принял техническую отставку правительства

25.04.2021, 12:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Помощница президента Армении Асмик Петросян заявила, что администрация получила прошение об отставке премьер-министра Никола Пашиняна. Глава государства принял техническую отставку правительства.

«На данный момент мы получили обращение», – цитирует слова Петросян РИА «Новости».

Как информирует ТАСС, президент Армении Армен Саркисян принял техническую отставку правительства, на сайте главы государства опубликован соответствующий указ.

«На основании статьи 130 конституции принимаю отставку правительства», – говорится в указе.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подает в отставку для проведения в стране досрочных парламентских выборов.

Напомним, что Пашинян заявил, что подаст в отставку в апреле. Он сообщил, что после отставки будет исполнять обязанности премьера до парламентских выборов в стране, которые планируются 20 июня. При этом армянская оппозиция потребовала полностью отстранить Пашиняна от власти. В Кремле заявили, что решение Пашиняна не требует незамедлительного разговора с президентом Владимиром Путиным, кроме того, в любом случае «контакты идут постоянно».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.11 / Обвиняемый по делу о крушении MH17 описал звуки во время катастрофы

18.11 / Матвиенко предложила разрешить вводить курортный сбор во всех регионах

04.12 / Катастрофа Ан-26Ш под Харьковом. Венедиктова заявила, что расследование на завершающем этапе

21.04 / Tarabarova рассказала, почему ее родители еще не видели семимесячную внучку

27.06 / Как выбрать хороший шашлык: Роскачество исследовало популярные марки

11.03 / В Беларуси выявили “британский” штамм коронавируса

02.11 / Делом об убийстве из-за переписки в родительском чате занялся СК

11.11 / Грызлов заявил о шаге Киева к полному отказу от Минских соглашений

19.12 / Обама признался в любви к фильму российского режиссера

20.07 / Трамп припугнул США судьбой Венесуэлы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика