Президент Армении принял техническую отставку правительства

Помощница президента Армении Асмик Петросян заявила, что администрация получила прошение об отставке премьер-министра Никола Пашиняна. Глава государства принял техническую отставку правительства.

«На данный момент мы получили обращение», – цитирует слова Петросян РИА «Новости».

Как информирует ТАСС, президент Армении Армен Саркисян принял техническую отставку правительства, на сайте главы государства опубликован соответствующий указ.

«На основании статьи 130 конституции принимаю отставку правительства», – говорится в указе.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подает в отставку для проведения в стране досрочных парламентских выборов.

Напомним, что Пашинян заявил, что подаст в отставку в апреле. Он сообщил, что после отставки будет исполнять обязанности премьера до парламентских выборов в стране, которые планируются 20 июня. При этом армянская оппозиция потребовала полностью отстранить Пашиняна от власти. В Кремле заявили, что решение Пашиняна не требует незамедлительного разговора с президентом Владимиром Путиным, кроме того, в любом случае «контакты идут постоянно».