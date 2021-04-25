Врач рассказала об опасности энергетических напитков

Постоянное употребление энергетиков ведет к сильному обезвоживанию и истощению организма, а также к ранним инфарктам и инсультам, рассказала врач общей практики терапевт Лариса Алексеева.

«Кофеин в нормальных значениях укрепляет сердечную мышцу… Но передозировка влечет за собой апатию, вялость, сонливость и может вызвать снижение реакций», – рассказала врач RT. Также она добавила, что в большинстве энергетических напитков в составе присутствует кофеин, который в малых дозах стимулирует умственные способности, хорошо влияет на сосудистую систему и повышает тонус организма.

При этом эксперт отметила, что также в составе энергетиков есть различные добавки и красители, которые могут лишь ухудшить состояние человека, вызвать аллергическую реакцию, в том числе бронхоспазм. Она посоветовала «пить натуральный кофе, тонизирующие чаи, например, с корнем женьшеня или с китайским лимонником».

«Кофе безопаснее. Две чашки кофе в день понижают вероятность инфаркта миокарда – да, это точно. Эти данные получены именно в тех странах, где в дневные часы люди отдыхают, где есть сиеста», – добавила Алексеева.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, что полный отказ от алкогольных напитков может привести к развитию инфаркта.