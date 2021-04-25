 

Мнение: Заговор продажных Винни Пухов

25.04.2021, 11:36, Разное
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Лукашенко о ходе следствия по делу о заговоре с целью захвата власти и попытках его убийства.

1. Заговорщиков Лукашенко назвал Винни Пухами.
2. Помимо планов убить Лукашенко на параде, заговорщики также рассматривали варианты устранить его на президентской даче и обстрелять президентский кортеж из гранатомета, который уже был завезен на территорию Белоруссии. В конечном итоге, они склонялись к попыткам раскачать армию, чтобы с ее помощью блокировать ОМОН, внутренние войска и КГБ.
На устранение Лукашенко в сценарии с дачей выделялось 10 млн. долларов, бюджет на снайпера составлял 1 млн. долларов.
3. В ближайшее время будут выложены различные подробности по заговору, при этом стоит отметить, что Лукашенко обмолвился о том, что есть как найденные участники заговора, так и не найденные, что подразумевает возможность новых арестов по итогам показаний, которые дают в КГБ Федута и Зянкович.

В целом, разгромив при помощи России польско-литовскую оппозицию и консолидировав свою власть, Лукашенко конечно же будет проверять лояльность своего окружения, а данный провалившийся заговор полностью развязывает ему руки в этом вопросе. Важное значение будут иметь показания арестованных "Винни Пухов", так как КГБ резонно будет проверять, с кем еще они связывались в силовых структурах в Белоруссии и кто об этих контактах не доложил куда следует.
Также большой интерес представляют показания связанные с работой Зянковича на американские спецслужбы, которые сможет использовать не только КГБ Белоруссии, но и РФ. Российской пропаганде  будет крайне трудно отказаться от мысли умыть Байдена за обзывательства Путина убийцей, представив доказательства причастности США к подготовке убийства Лукашенко, с намеками на то, что такая операция могла быть одобрена Байденом.

Источник: Colonel Cassad



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