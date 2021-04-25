SRF – Франция в шоке из-за убийства полицейского, подозревают теракт

Во французском городе Рамбуйе 36-летний мужчина из Туниса с ножом напал на женщину-полицейского и убил её, пишет SRF. Самого преступника застрелили. Государственная прокуратура подозревает, что это был теракт, исходя из того, как было совершено нападение и что говорил нападавший, рассказывает швейцарский телеканал.

Франция в шоке из-за очередного смертельного нападения. И снова велики подозрения, что у него террористический мотив. Мужчина с ножом напал на женщину-полицейского у отдела полиции недалеко от Парижа. Женщина скончалась от ранений на месте.

В этот раз нападение произошло в Рамбуйе, приблизительно в 60 км к юго-западу от Парижа. По имеющейся информацией, его жертвой стала 49-летняя женщина-полицейский, входившая в отделение полиции. Полицейские застрелили преступника, 36-летнего мужчина из Туниса.

Нападения на полицейских во Франции происходят постоянно. Очень часто убийства совершаются по исламистским мотивам. И в этот раз государственная прокуратура, исходя из того, как произошло преступление, и что говорил преступник, ведёт расследование по обвинению в исламистском терроризме. Находясь на месте событий, премьер-министр Франции Жан Кастекс ещё раз подчеркнул…

ЖАН КАСТЕКС, премьер-министр Франции: Я говорю всем французам, что наша решимость в борьбе с терроризмом во всех его проявлениях непоколебима как никогда.

Президент Франции Макрон также заверил у себя в Twitter, что Франция никогда не уступит в борьбе с исламизмом.

Дата выхода в эфир 24 апреля 2021 года.